Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..."

Sur la touche à Francfort en raison d'une fracture du pied, Michy Batshuayi s'est livré dans l'émission ZOOM de Proximus Showcase, qui sera diffusée le 20 mars prochain. Le Diable Rouge a abordé de nombreux sujets, pas toujours en rapport avec le football.

Opéré d'une fracture du pied début décembre après un match de Bundesliga à Leipzig, Michy Batshuayi est sur la touche à l'Eintracht Francfort, où il n'a pu prendre part qu'à dix rencontres depuis le début de la saison, pour 171 minutes de jeu seulement.

De passage en Belgique, le Diable Rouge (55 sélections, 27 buts) a été l'invité de l'émission "ZOOM" de Proximus Showcase, qui sera diffusée le 20 mars 2026. Une interview lors de laquelle il s'est confié sur sa carrière, mais a aussi abordé d'autres sujets plus inattendus.

Quelle est l'histoire entre Michy Batshuayi et Bob l'Eponge ?

Il a notamment révélé l'existence d'un groupe WhatsApp avec plusieurs anciens jeunes joueurs du Standard. "Je suis quelqu'un de très simple, qui aime garder les bons contacts. Au fur et à mesure du temps, on s'est un peu perdus de vue, mais on essaye d'aller manger ensemble au moins une fois par an."

Dans cette émission de quarante minutes, Michy Batshuayi a évoqué le lancement de sa marque de vêtements et ses projets d'avenir, a expliqué d'où venait son célèbre amour pour Bob l'Éponge. "C'est venu quand j'étais à Liège, j'avais un appartement où je vivais seul. Je n'aimais pas trop dormir dans le noir, donc je mettais un dessin animé à la télévision."

"J'ai accroché avec Bob l'Éponge et c'était mon rituel, avant de dormir les veilles de match. Contrairement aux gens qui disent Batman, ça a plutôt été fait sur Twitter avec mon nom de famille. Bob l'Éponge, on avait une vraie relation humaine (rires)."





Ce fameux poteau de Saint-Pétersbourg

Il a aussi partagé son envie de rester proche de sa communauté sur les réseaux sociaux, son amour pour les jeux vidéo comme FIFA et Call of Duty, ainsi que le moment viral où il a dégagé le ballon dans le poteau et que celui-ci lui est revenu en plein visage sur le but d'Adnan Januzaj contre l'Angleterre dans le match pour la troisième place lors de la Coupe du monde 2018.

"La plupart des joueurs, quand il y a un but, il y en a un qui retire dans le but. Je me suis dit que j'allais le faire, mais elle est allée sur le poteau et elle est revenue sur moi, je me suis demandé comment c'était possible. J'avais tellement mal et je n'avais pas joué beaucoup de matchs, je regardais le banc et j'hésitais à demander à sortir. Ils m'ont dit de continuer, mais j'avais une douleur atroce.

J'hésitais à demander à sortir, j'avais une douleur atroce"

"Je me suis dit que les gens n'allaient peut-être pas le voir ou qu'on allait un peu rigoler, mais quand j'ai pris mon téléphone, c'était le buzz. Je me suis dit que c'était marrant et certains en parlent encore aujourd'hui, c'est un bon souvenir."

En fin d'interview, Batshuayi est revenu plus largement sur ses quinze années de carrière, en livrant certaines anecdotes sur les Diables Rouges, Chelsea, Eden Hazard et d'autres. Animée par Kevin Peeters et Lucas Lincé, cette émission sera diffusée sur Proximus Showcase le 20 mars prochain, à 19h15.