Bienvenue en France : Thorgan Hazard suspendu contre le PSG...à cause de ses derniers déboires avec Anderlecht

Lens lance sa saison avec la Supercoupe de France contre le PSG. Une affiche à laquelle ne prendra pas part Thorgan Hazard, qui est suspendu. Il paie ses adieux anderlechtois cauchemardesques sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise au début de l'été.

Sur le coup de 20h45, Bollaert s'enflammera pour le premier match officiel de la saison, le Trophée des Champions. Il mettra aux prises le PSG, vainqueur du championnat, à Lens, lauréat de la Coupe.

Une rencontre qui aurait pu permettre à Thorgan Hazard de se faire encore un peu plus adopter par les supporters pour son retour en Sang et Or, 14 ans plus tard. Mais l'ancien Diable Rouge ne sera pas de la partie, il est d'ailleurs absent du groupe de Dino Toppmöller. Les anciens de Pro League Yacine Titraoui et Franjo Ivanovic ont par contre été retenus.

Les 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 pour #RCLPSG 📋



Le coach Dino Toppmöller a convoqué un groupe de 2⃣2⃣ joueurs pour affronter le @PSG_inside à Bollaert-Delelis (demain à 20h45), dans le cadre du #TrophéeDesChampions.#RCLPSG pic.twitter.com/oOG9xsXvFl — Racing Club de Lens (@RCLens) August 15, 2026

Une suspension de bienvenue

Thorgan Hazard purge en fait une suspension, résultant de la toute première carte rouge de sa carrière. Elle était survenue lors de son dernier match avec Anderlecht. Les Mauves avaient explosé en vol à l'Union Saint-Gilloise (défaite 5-1), leur maître à jouer avait vu rouge dès la reprise pour une semelle trop haut levée.

Le parquet de la Fédération avait réclamé une sanction de deux matches ferme, plus un avec sursis, et une amende de 2 500 euros. Le départ du joueur vers un autre championnat ne change rien à l'affaire : la sanction y reste applicable.

La Fédération française l'a donc transposée, privant de ce fait le Brainois de 33 ans du choc de ce soir contre le PSG. Il manquera également la première journée de Ligue 1, contre l'AJ Auxerre de Will Still.