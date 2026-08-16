Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille
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L'absence de Matias Fernandez-Pardo lors de la joute amicale entre Lille et Everton n'est pas passée inaperçue. L'entraîneur du LOSC a confirmé que le joueur n'avait pas voulu jouer. À une semaine de la reprise en Ligue 1, le Diable rouge veut donc manifestement forcer un transfert.

Le torchon brûle entre Matias Fernandez-Pardo et Lille. Après plusieurs semaines de tensions en coulisses et d’intérêts de divers écuries étrangères, le jeune international belge a franchi un nouveau cap dans son bras de fer avec le club nordiste. Samedi, il a clairement affiché sa volonté de quitter le LOSC en refusant tout simplement de participer au match amical face à Everton qui, pour la petite histoire, s'est conclu sur un partage (1-1) sans sa participation.

Son absence n’est pas passée inaperçue. Alors que les "Dogues" disputaient une nouvelle rencontre de préparation, le nom de Fernandez-Pardo n’apparaissait tout simplement pas sur la feuille de match. Pas question, cette fois, d’évoquer une décision sportive ou un pépin physique : l’attaquant était disponible, mais a choisi de ne pas jouer.

Ancelotti confirme le choix du joueur

Après la rencontre, le nouvel entraîneur de Lille et fils de Carlo, Davide Ancelotti, n’a d’ailleurs pas cherché à esquiver le sujet devant les journalistes. L’entraîneur italien a d’abord pris soin de remettre les événements dans leur contexte : "Matias était disponible."  Une précision importante, puisque la situation était différente de celle de la semaine précédente. "Le cas n'est pas le même que lors de la semaine dernière lors de laquelle nous avons eu des échanges et à leur issue, c'est moi qui avais pris la décision de ne pas le faire jouer. Aujourd'hui, c'était un joueur apte et disponible, mais qui n'a pas voulu jouer."

Relancé sur les raisons de cette absence, le technicien s’est montré encore plus catégorique. Aucun doute possible : "Il n'y a aucun problème physique. Le joueur est disponible, a voyagé avec l'équipe, mais a pris la décision de ne pas jouer." Un constat qui en dit long sur la situation actuelle. Matias Fernandez-Pardo a effectué un  choix fort, qui ressemble à un message adressé directement à sa direction.

Davide Ancelotti, lui, ne souhaite pas transformer l’affaire en conflit ouvert. "Je ne veux pas forcer un joueur à jouer contre son gré", a-t-il expliqué, tout en assurant vouloir "respecter la décision prise". Une position pragmatique, mais qui confirme surtout que le dossier est désormais arrivé à un point de rupture et que le divorce entre le Diable rouge et le LOSC est inévitable.

Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

Quelle porte de sortie ?

La question n’est donc plus vraiment de savoir si Matias Fernandez-Pardo souhaite quitter Lille, mais plutôt de déterminer où il poursuivra sa carrière et à quelles conditions. Depuis plusieurs semaines, plusieurs clubs suivent attentivement la situation du jeune Bruxellois. L’Atlético de Madrid s’est notamment positionné de manière très concrète et manifeste un réel intérêt pour son profil.

Reste désormais l’épineuse question du prix de transfert. Lille n'ignore pas que son joueur possède une cote importante sur le marché et n’entend manifestement pas le laisser partir à n’importe quelles conditions. Les dirigeants nordistes se montrent donc particulièrement fermes et exigeants dans les négociations.

Le bras de fer est lancé. Matias Fernandez-Pardo vient d’envoyer un signal particulièrement clair. Le LOSC, de son côté, devra choisir entre maintenir sa position et prendre le risque de prolonger une situation devenue inconfortable, ou trouver rapidement un accord permettant à chacun de tourner la page. Une chose semble désormais certaine : le divorce est consommé, et la suite de l’histoire devrait se jouer sur le terrain des négociations.

Matías Fernández-Pardo voudrait quitter le LOSC, mais son club refuse : plusieurs grands clubs sont intéressés

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