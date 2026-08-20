Le premier match de Mika Godts à Paris déplacé : "La sécurité des joueurs n'était pas assurée"

PSG-Rennes ne se jouera pas à Paris, mais à Rennes, en raison de la qualité de la pelouse du Parc des Princes. Les champions d'Europe voient cela comme une inversion entre l'aller et le retour, tandis que les Rennais souhaitent du coup recevoir deux fois les Parisiens.

Mika Godts s’apprête à vivre un week-end particulier. Le Diable Rouge de 21 ans a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de l’Ajax cet été et pourrait faire ses débuts officiels dès dimanche avec le champion de France. Cependant, ces débuts n’auront pas lieu à l’endroit où il les avait probablement imaginés.

PSG-Rennes était initialement programmé au Parc des Princes, mais ce plan a été modifié ce mercredi. En effet, la pelouse parisienne est dans un état à ce point préoccupant que la LFP est intervenue, rapportent nos confrères français de L’Équipe. Après une inspection approfondie, il a été estimé que la sécurité des joueurs ne pouvait pas être garantie.

La conséquence est pour le moins surprenante : le PSG ne disputera pas son premier match de championnat de la saison à Paris, mais à Rennes. La rencontre aura lieu dimanche à 20h45 au Roazhon Park, l’enceinte de son adversaire.

Rennes veut accueillir Paris deux fois

L’affiche initiale est donc maintenue, mais le lieu est inversé. La LFP a pris cette décision après que le PSG n’ait pas été en mesure de proposer un stade de remplacement adéquat dans la capitale. Rennes a ensuite garanti qu’il pouvait organiser la rencontre dans un délai très court. La nuance encore à éclaircir, c'est que Rennes considère ça comme un simple changement de stade et souhaite aussi recevoir au match retour, tandis que Paris y voyait plutôt une inversion entre l’aller et le retour.



Le PSG a entre-temps trouvé une solution pour la suite de sa saison. Le club parisien pointe les vagues de chaleur successives de cet été comme l’une des principales causes de la détérioration rapide du terrain. La pelouse sera remplacée dans les plus brefs délais et le PSG espère pouvoir retrouver le Parc des Princes pour la réception de l’AS Monaco, le 4 septembre.