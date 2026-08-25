Une nouvelle ère débute à Manchester City, Jérémy Doku est déjà conquis

Après avoir uniquement évolué sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, Jérémy Doku doit désormais apprendre à connaître son nouvel entraîneur Enzo Maresca. Le Diable Rouge s'est exprimé au micro de Play Sports sur les premières impressions que lui laisse l'Italien. Il semble conquis par le choix de la direction du club anglais de l'avoir choisi comme successeur de Pep Guardiola.

À Manchester City, c'est le début d'une nouvelle ère. Après le départ de Pep Guardiola qui a passé dix ans au club, la formation anglaise a décidé de faire confiance à Enzo Maresca, un entraîneur italien de 46 ans passé par Chelsea, Leicester et Parme.

Il a également déjà été adjoint à Manchester City et a entraîné les U23. Il connaissait donc déjà très bien le club avant de devenir le nouvel entraîneur principal.

Que pense Jérémy Doku d'Enzo Maresca ?

Jérémy Doku ne le connaît pas encore beaucoup personnellement : "Je l’ai vu il y a une semaine parce qu’ils étaient en tournée et moi, je n’étais pas avec eux. Je ne le connaissais pas encore, mais je voyais déjà, quand il était avec Chelsea, sa manière de jouer et ça me plaisait beaucoup."

"On a eu des discussions. Pas beaucoup de choses ont changé pour moi parce que j’ai toujours le même genre de rôle, j’ai toujours la même liberté et il attend toujours la même chose de moi", a-t-il souligné. "Sa manière de voir le football, sa philosophie, est un peu pareille à celle de Pep. Ça ne m’étonne pas parce qu’ils ont travaillé ensemble. Moi, ça me plaît, sa manière de jouer au foot, et il a confiance en moi aussi, donc c’est bien."

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Mais qu'est-ce qui le différencie vraiment de Pep Guardiola ? Quelle touche a-t-il de différente ? "Difficile de dire ça en une semaine. Après, il va ramener sa petite touche. Ce n’est pas Pep, c’est Enzo, il va ramener sa petite touche. Mais c’est difficile de dire ça maintenant après une semaine. Franchement, il me faudrait encore… Donne-moi un mois !"