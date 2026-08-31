🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels
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Clever Ossohou, le petit frère de Loïs Openda, a fait ses grands débuts professionnels avec le Club NXT samedi face au Patro Eisden. L'ailier droit de 16 ans (2010) avait signé son premier contrat professionnel en juin 2025, avant de prolonger un an plus tard jusqu'en 2028. Loïs Openda a d'ailleurs partagé une story instagram, mettant en avant, les premiers pas de son petit frère chez les profesionnels.

Clever Ossohou est brièvement passé par l'académie du RFC Liège avant de rejoindre le Club de Bruges dès l'âge de six ans seulement, en 2016. Il a ensuite gravi tous les échelons et est désormais récompensé avec une première apparition en professionnel, même si ce n'est pas encore l'équipe première.

Deux buts en six matchs

La saison dernière, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, il a régulièrement évolué avec les U18 du Club NXT. Il a planté deux buts en six rencontres.

Ce samedi, il figurait dans le groupe du Club NXT qui affrontait le Patro Eisden. Il est entré au jeu à la 66e minute à la place d'Al-Hassan Kamara. Les Blauw en Zwart se sont imposés sur le score de 1-2 grâce à des buts de Naïm Amengai (26e) et Matteo Soria (88e). Radja Nainggolan avait égalisé pour le Patro sur penalty à la 66e minute de jeu.

À noter que Clever Ossohou a reçu un carton jaune seulement trois minutes après son entrée en jeu. L'ailier droit ne s'est pas montré décisif.

Le Club NXT félicite Clever Ossohou pour sa première apparition

Le Club NXT a publié un message félicitant sa jeune pépite sur les réseaux sociaux : "Du Club NXT U7 au football professionnel. Félicitations, Clever."

Le grand frère de Clever Ossohou, Loïs Openda, s'était exprimé sur Instagram après la première signature professionnelle de son frère en juin 2025. "L’histoire se répète. Il était là pour mon premier contrat. Et aujourd’hui je suis là pour son premier contrat dans le même club. Je suis fier de toi et on sera là avec toute la famille pour t’accompagner dans ton parcours. C’est ton histoire, écris-la Clever Ossohou", avait-il raconté.

Clever Ossohou évolue également avec la Belgique

En plus de progresser avec le Club de Bruges, Clever Ossohou se développe également sur la scène internationale. En effet, il est aussi international belge U16. Le 28 octobre 2025, il a fait ses débuts avec la sélection U16 contre la France (défaite 4-2) et compte désormais sept sélections avec les Diablotins. Le 30 octobre 2025, il a même inscrit son premier but contre le Japon (défaite 3-1). Il a également, par le passé, joué avec les U15 de la Belgique.

Le petit frère de Loïs Openda a donc un véritable potentiel qui sera intéressant à suivre dans les prochaines années. Il franchit les étapes les unes après les autres et semble petit à petit se diriger vers une véritable carrière de footballeur professionnel. Son ambition à terme pourrait évidemment être d'intégrer l'équipe première du Club de Bruges.

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