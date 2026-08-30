Officiel : Arthur Theate retrouve Bologne et Domenico Tedesco

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Officiel : Arthur Theate retrouve Bologne et Domenico Tedesco
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Quatre ans après son départ, Arthur Theate s'apprête à retrouver la Serie A et un entraîneur qu'il connaît très bien. Plusieurs clubs européens avaient tenté de recruter le défenseur des Diables Rouges.

Officiel : Arthur Theate retrouve Bologne et Domenico Tedesco

Arthur Theate évoluera donc bien à Bologne cette saison. Il s'agit d'un retour pour le défenseur central des Diables rouges qui avait déjà évolué avec les "Rossoblù" lors de la saison 2021-22. Il avait disputé 31 rencontres pour deux buts marqués et un assist. 

Arthur Theate, qui retrouvera aussi Domenico Tedesco, l'ancien sélectionneur des Diables rouges qui a pris le relais de Vincenzo Italiano sur le banc de Bologne, fait l'objet d'un prêt payant. Il est assorti d'une option d'achat fixée à 15 millions d'euros, avec divers bonus. 

Lors de son premier passage, Bologne avait signé un chèque de 6,75 millions pour s'attacher ses services avant de le revendre au Stade Rennais pour quelque 19 millions. Foutue inflation.

Quatre ans après son départ, Arthur Theate s'apprête à retrouver la Serie A et un entraîneur qu'il connaît très bien. Plusieurs clubs européens avaient tenté de recruter le défenseur des Diables Rouges.

Le dossier Arthur Theate a avancé pendant la nuit. Bologne a trouvé un accord pour faire revenir le défenseur belge, selon Fabrizio Romano. Le Diable Rouge va être prêté par Francfort avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Le club allemand devrait récupérer 15% sur une future revente.

Pour Theate, ce sera un retour à Bologne quatre ans après son départ. Le défenseur avait porté les couleurs du club italien lors de la saison 2021-2022, juste après avoir quitté Ostende. Il s'était rapidement imposé en Serie A, ce qui lui avait permis de rejoindre Rennes après une saison. Bologne avait réalisé une belle plus-value : recruté pour 6,75 millions d'euros, le Diable Rouge avait été vendu pour 19 millions d'euros.

Deux saisons en France et deux en Allemagne

Après deux saisons à Rennes, le défenseur a rejoint Francfort, où il a disputé 75 rencontres, pour un but et une passe décisive. La saison dernière, il a pris part à 33 matchs. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 17 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

De retour avec Domenico Tedesco

Domenico Tedesco, qui a pris les commandes du club cet été, connaît parfaitement le défenseur belge. Les deux hommes vont maintenant se retrouver dans un tout autre contexte. Tedesco était le sélectionneur des Diables Rouges de février 2023 à janvier 2025. C'est avec lui que Theate s'est imposé dans la défense de la Belgique.

Bologne a remporté la course pour récupérer Theate, malgré la concurrence de plusieurs clubs. Nottingham Forest suivait la situation du défenseur belge. L'Atlético de Madrid était allé plus loin en mettant 16 millions d'euros sur la table dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Une proposition qui n'avait pas convaincu Francfort.

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