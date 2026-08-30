Officiel : Arthur Theate retrouve Bologne et Domenico Tedesco

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Quatre ans après son départ, Arthur Theate s'apprête à retrouver la Serie A et un entraîneur qu'il connaît très bien. Plusieurs clubs européens avaient tenté de recruter le défenseur des Diables Rouges.