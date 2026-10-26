Surprise à Newcastle : pourquoi Matias Fernandez-Pardo était-il absent de la feuille de match ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Surprise à Newcastle : pourquoi Matias Fernandez-Pardo était-il absent de la feuille de match ?
Photo: © photonews

Newcastle s'est imposé 0-2 à Crystal Palace ce dimanche dans le cadre de la huitième journée de Premier League. Le tout sans Matias Fernandez-Pardo, qui ne figurait même pas sur la feuille de match, à la surprise générale. Notre compatriote était en réalité malade.

Même si ses performances n'ont pas encore vraiment convaincu, Matias Fernandez-Pardo a pris part à tous les matchs, au moins comme remplaçant, depuis son arrivée à Newcastle début septembre.

Le Bruxellois de 21 ans, à la surprise générale, n'était toutefois pas dans le groupe pour le déplacement à Crystal Palace ce dimanche et la victoire des Magpies (0-2).

Fallait-il craindre quoi que ce soit d'important pour l'ancien joueur de La Gantoise et du LOSC, qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs ?

Fernandez-Pardo malade, pas blessé

Pas vraiment. Matias Fernandez-Pardo était en effet malade et a été préservé. "Il ne s'entraîne que partiellement", expliquait son entraîneur Matthias Jaissle la veille de la rencontre en conférence de presse.

Notre compatriote pourrait donc déjà faire son retour dans trois jours pour le déplacement à Everton en EFL Cup. Dans le cas contraire, il faudra attendre le prochain week-end et la réception... d'Everton en Premier League.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Newcastle Utd
Crystal Palace
Matias Fernandez Pardo

Plus de news

Les problèmes privés qui ont gâché le début de saison de Thorgan Hazard

Les problèmes privés qui ont gâché le début de saison de Thorgan Hazard

10:20
Battre Anderlecht 4-0, ça soulage : "Tout le monde a dit qu'on avait eu de la chance, mais..."

Battre Anderlecht 4-0, ça soulage : "Tout le monde a dit qu'on avait eu de la chance, mais..."

10:00
Genk jubile : "Je sais ce que ça fait aux supporters de battre le Standard"

Genk jubile : "Je sais ce que ça fait aux supporters de battre le Standard"

09:40
Petit point noir pour Ivan Leko malgré le 7e succès de rang du Club de Bruges

Petit point noir pour Ivan Leko malgré le 7e succès de rang du Club de Bruges

09:00
🎥 Un entraîneur belge peste contre la goal-line technology : "C’est impossible que le ballon soit entré !

🎥 Un entraîneur belge peste contre la goal-line technology : "C’est impossible que le ballon soit entré !

08:40
Vitor Bruno étonne : "Anderlecht doit viser la quatrième place pour l'instant"

Vitor Bruno étonne : "Anderlecht doit viser la quatrième place pour l'instant"

08:20
Des nouvelles plus précises de Diego Moreira, absent ce week-end avec l'AC Milan

Des nouvelles plus précises de Diego Moreira, absent ce week-end avec l'AC Milan

08:00
"C'est le meilleur coach depuis le départ de Vincent Kompany" : Colin Coosemans défend Vitor Bruno

"C'est le meilleur coach depuis le départ de Vincent Kompany" : Colin Coosemans défend Vitor Bruno

07:40
De retour pratiquement trois mois plus tard : un battant comme capitaine de fin de soirée pour l'Union

De retour pratiquement trois mois plus tard : un battant comme capitaine de fin de soirée pour l'Union

07:20
Incroyable ! 23 millions d’euros supplémentaires pour un club de Jupiler Pro League

Incroyable ! 23 millions d’euros supplémentaires pour un club de Jupiler Pro League

07:00
Satisfait du début de deuxième mi-temps, Vitor Bruno n'a jamais cité le mot "crise"

Satisfait du début de deuxième mi-temps, Vitor Bruno n'a jamais cité le mot "crise"

06:30
Même sans Thibaut Courtois, le Real et Mbappé régalent en s'offrant le Clasico contre le FC Barcelone

Même sans Thibaut Courtois, le Real et Mbappé régalent en s'offrant le Clasico contre le FC Barcelone

23:30
"La deuxième mi-temps, pour moi, c'est ça l'Union" : Besfort Zeneli vante l'ADN du club

"La deuxième mi-temps, pour moi, c'est ça l'Union" : Besfort Zeneli vante l'ADN du club

23:20
L'Union a bel et bien perdu un nouveau cadre : "Il sera absent un long moment"

L'Union a bel et bien perdu un nouveau cadre : "Il sera absent un long moment"

23:00
Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" Analyse

Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents"

22:30
1
Un émoji bisou : l'adjoint de Kompany, passé par Anderlecht, donne des nouvelles de l'entraîneur belge

Un émoji bisou : l'adjoint de Kompany, passé par Anderlecht, donne des nouvelles de l'entraîneur belge

22:00
🎥 Une réaction bien trop tardive : le RFC Liège n'a pas pu combler un retard de trois buts

🎥 Une réaction bien trop tardive : le RFC Liège n'a pas pu combler un retard de trois buts

21:46
Une deuxième mi-temps renversante ! Menée 0-2, l'Union fait exploser la lanterne rouge

Une deuxième mi-temps renversante ! Menée 0-2, l'Union fait exploser la lanterne rouge

21:15
"Ceux devant doivent prendre leurs responsabilités" : Giulian Biancone n'épargne pas l'attaque d'Anderlecht

"Ceux devant doivent prendre leurs responsabilités" : Giulian Biancone n'épargne pas l'attaque d'Anderlecht

21:30
Le magnifique assist de Charles De Ketelaere ne permet pas à l'Atalanta de l'emporter

Le magnifique assist de Charles De Ketelaere ne permet pas à l'Atalanta de l'emporter

21:00
Toby Alderweireld très critique sur Manchester United : "Ils ne veulent pas tout donner pour leur coach"

Toby Alderweireld très critique sur Manchester United : "Ils ne veulent pas tout donner pour leur coach"

20:00
🎥 Anderlecht aurait-il dû se retrouver à dix ? La décision de la VAR fait débat

🎥 Anderlecht aurait-il dû se retrouver à dix ? La décision de la VAR fait débat

20:45
🎥 Le leader La Gantoise scalpe Anderlecht, pratiquement exclu de la course au titre

🎥 Le leader La Gantoise scalpe Anderlecht, pratiquement exclu de la course au titre

20:30
L'Union fait le break, Vanzeir exclu ! Direct Commenté Live

L'Union fait le break, Vanzeir exclu ! Direct Commenté

19:10
La dixième fut la bonne : le Beerschot a vaincu le signe indien contre Felice Mazzù

La dixième fut la bonne : le Beerschot a vaincu le signe indien contre Felice Mazzù

20:15
"Il me facilite la vie " : Nicolo Tresoldi ne tarit pas d'éloges sur ce partenaire au Club de Bruges

"Il me facilite la vie " : Nicolo Tresoldi ne tarit pas d'éloges sur ce partenaire au Club de Bruges

19:30
Une mauvaise nouvelle pour Loïs Openda ? Lyon pourrait prendre une décision importante cet hiver

Une mauvaise nouvelle pour Loïs Openda ? Lyon pourrait prendre une décision importante cet hiver

19:00
"Un jour, il deviendra le meilleur de tous les temps" : Eden Hazard convaincu qu'un Diable marquera l'histoire

"Un jour, il deviendra le meilleur de tous les temps" : Eden Hazard convaincu qu'un Diable marquera l'histoire

18:40
Kevin De Bruyne trop juste physiquement ? Un ancien entraîneur de l'Inter n'est pas du tout d'accord

Kevin De Bruyne trop juste physiquement ? Un ancien entraîneur de l'Inter n'est pas du tout d'accord

18:40
🎥 Après Penders, Lammens se rate aussi : Manchester United prend une claque, Liverpool bat Brighton

🎥 Après Penders, Lammens se rate aussi : Manchester United prend une claque, Liverpool bat Brighton

17:40
"Pas d'ultimatums" : la RAAL répond fermement à ses supporters

"Pas d'ultimatums" : la RAAL répond fermement à ses supporters

18:00
Plus aucun doute pour Thibaut Courtois : le Real Madrid devra se passer de son Diable Rouge pour le Clasico

Plus aucun doute pour Thibaut Courtois : le Real Madrid devra se passer de son Diable Rouge pour le Clasico

17:50
Encore du beau monde en tribune pour Nicolo Tresoldi : des recruteurs de grands clubs présents à Bruges

Encore du beau monde en tribune pour Nicolo Tresoldi : des recruteurs de grands clubs présents à Bruges

17:30
1
Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard

Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard

17:00
3
Des buts, des cartons rouges et des surprises : tous les résultats de ce dimanche en D1 FFA

Des buts, des cartons rouges et des surprises : tous les résultats de ce dimanche en D1 FFA

17:20
"On se tire une balle dans le pied" : le Standard encore frustré, Vincent Euvrard au bord du gouffre ? Interview

"On se tire une balle dans le pied" : le Standard encore frustré, Vincent Euvrard au bord du gouffre ?

16:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 8
Ipswich Town Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-1 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Everton Everton
Coventry City Coventry City 0-1 Fulham Fulham
Chelsea Chelsea 0-2 Tottenham Tottenham
Hull City Hull City 1-1 Brentford Brentford
Crystal Palace Crystal Palace 0-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Manchester United Manchester United 0-3 Bournemouth Bournemouth
Liverpool Liverpool 2-0 Brighton Brighton
Sunderland Sunderland 0-0 Leeds United Leeds United

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" 051961rouche 051961rouche a propos de Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mohr n'a rien arrangé, quelques éclaircies dans le lot : les notes du Standard au Racing Genk Alex_005 Alex_005 a propos de Encore du beau monde en tribune pour Nicolo Tresoldi : des recruteurs de grands clubs présents à Bruges Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "On se tire une balle dans le pied" : le Standard encore frustré, Vincent Euvrard au bord du gouffre ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de On ne l'arrête plus : loin de l'Union, Loïc Lapoussin signe la saison de sa vie Pogi Pogi a propos de Epolo K.-O. et exclu après avoir encaissé : les cinq minutes en enfer du Standard à Genk Pogi Pogi a propos de "L'Antwerp nous a appris à rester humble" : le capitaine de Charleroi ne se cache pas après la défaite Davgn Davgn a propos de Le successeur désigné de Thibaut Courtois ? "Les similarités sont nombreuses" Union 60 Union 60 a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved