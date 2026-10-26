Surprise à Newcastle : pourquoi Matias Fernandez-Pardo était-il absent de la feuille de match ?

Newcastle s'est imposé 0-2 à Crystal Palace ce dimanche dans le cadre de la huitième journée de Premier League. Le tout sans Matias Fernandez-Pardo, qui ne figurait même pas sur la feuille de match, à la surprise générale. Notre compatriote était en réalité malade.

Même si ses performances n'ont pas encore vraiment convaincu, Matias Fernandez-Pardo a pris part à tous les matchs, au moins comme remplaçant, depuis son arrivée à Newcastle début septembre.

Le Bruxellois de 21 ans, à la surprise générale, n'était toutefois pas dans le groupe pour le déplacement à Crystal Palace ce dimanche et la victoire des Magpies (0-2).

Fallait-il craindre quoi que ce soit d'important pour l'ancien joueur de La Gantoise et du LOSC, qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs ?

Fernandez-Pardo malade, pas blessé

Pas vraiment. Matias Fernandez-Pardo était en effet malade et a été préservé. "Il ne s'entraîne que partiellement", expliquait son entraîneur Matthias Jaissle la veille de la rencontre en conférence de presse.

Notre compatriote pourrait donc déjà faire son retour dans trois jours pour le déplacement à Everton en EFL Cup. Dans le cas contraire, il faudra attendre le prochain week-end et la réception... d'Everton en Premier League.



