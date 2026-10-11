Une première titularisation mitigée pour Mika Godts, son coach le défend

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Une première titularisation mitigée pour Mika Godts, son coach le défend
Photo: © photonews
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C'était un moment très attendu pour Mika Godts : le jeune Diable Rouge a pu goûter la première fois au onze de base avec le PSG ce samedi, face au Mans. Il n'a pas vraiment saisi sa chance, même si Luis Enrique affirmait être satisfait.

Le Paris Saint-Germain s'est imposé sans éclat mais sans vraiment trembler, si ce n'est pendant quelques minutes, ce samedi face au Mans (3-1). Le problème pour Mika Godts, c'est que ce petit moment de tremblement est arrivé juste avant qu'il sorte, et que c'est son remplaçant Khvisha Kvaratskhelia a fait 2-1 sur sa première touche de balle.

Un fait qui résume le match du Diable Rouge : Godts a beaucoup tenté, pas mal tricoté, mais manqué d'efficacité et de précision dans beaucoup de derniers gestes. La presse française ne l'a pas épargné : dans le quotidien de référence L'Equipe, Mika Godts hérite d'un 4/10. Le Parisien va plus loin en lui attribuant un 3/10.

Luis Enrique défend Mika Godts et est positif sur son évolution

Ce n'est pas le seul à être passé à côté de son match puisque d'autres joueurs parisiens comme Dro Fernandez, Beraldo ou Ferran Torres reçoivent eux aussi des notes oscillant entre 3 et 4/10. La preuve que Godts n'a pas été aidé par un onze "bis" du PSG qui manquait visiblement d'automatismes. C'est aussi ce qu'a souligné Luis Enrique.

"Mika Godts, c'est sa première titularisation. Pour moi, il a été comme le reste de l'équipe, au même niveau. C'est difficile pour eux, parce qu'ils ne sont pas habitués à jouer entre eux et ça n'a été pas facile. L'adversaire a fait un un beau travail. Ça a été compliqué", reconnaît l'Espagnol dans des propos relayés par Culture PSG.

Lire aussi… Le PSG de Mika Godts fait le boulot avant son déplacement à Manchester City
"Nous avons signé des joueurs pour partager un long chemin. Mika sera très important, il est déjà important pour nous et j'aime la manière qu'il a d'affronter le match", conclut l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui n'est donc pas trop sévère avec le Belge après sa première titularisation. 

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