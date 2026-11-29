Troisième match nul consécutif, retard qui se creuse sur Dortmund, blessures et polémiques en interne. Le "Rekordmeister" est redevenu le FC Hollywood, surnom parfois attribué au Bayern Munich, quand il est en train de s'auto-détruire. Et Vincent Kompany, déjà affecté par des soucis de santé, se retrouve au milieu d'une crise dont il n'est pas le responsable principal.

"Le Bayern est en feu" commence-t-on à clamer dans la presse allemande. Pourtant, Vincent Kompany garde son sang-froid. Malgré un troisième match consécutif sans victoire, un écart qui se creuse avec le leader Dortmund, une infirmerie bien remplie et des tensions grandissantes en coulisses, l’entraîneur belge refuse de céder à la panique. "Quand on parvient à rester calme dans ce genre de moments, c’est là qu’on apprend le plus", a clamé "Vince the Prince".

Kompany n'accable pas Kimmich

Un calme que Joshua Kimmich était loin d’afficher ce samedi après-midi. À peine une minute avant la pause, le capitaine bavarois a perdu ses nerfs. Au cours d’une altercation, il s'est pris pour Vini Jr en tirant violemment les cheveux d’Alexander Røssing-Lelesiit. Un geste particulièrement stupide, qui lui a logiquement valu une carte rouge. L’incident a d’ailleurs largement animé la conférence de presse d’après-match.

Vincent Kompany a toutefois refusé de désigner publiquement son joueur comme responsable. "En deux ans et demi ici, heureusement, je n’ai pas été confronté à ce genre de situation très souvent, a déclaré le technicien belge. Mais je ne vais pas pointer un joueur du doigt et le jeter en pâture pour faire plaisir à l’opinion publique".

La gestion de crise fait visiblement partie de ses compétences. Alors que le Bayern traverse une période agitée, son entraîneur s’efforce de préserver l’unité du vestiaire. Sans pour autant nier les difficultés actuelles. "Nous traversons une période durant laquelle l’opposition est particulièrement coriace", affirme Vincent Kompany.

Le Bayern Munich dans une période compliquée : Vincent Kompany met les choses au clair



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Trop peu de danger avec l'absence de Kane et d'Olise

La rencontre face à Hambourg a une nouvelle fois mis en évidence les difficultés bavaroises. L’expulsion de Kimmich a constitué le tournant du match, mais, en dehors de cet épisode, il y a eu très peu de spectacle. Le Bayern a affiché un visage inhabituel et n’a quasiment jamais trouvé de solutions. Konrad Laimer et Dayot Upamecano, qui avaient pourtant contribué à maintenir le club à flot face à Lille, avaient même débuté sur le banc.

À cela s’ajoute une infirmerie qui ne cesse de se remplir. Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Ismaël Saibari et Jamal Musiala sont déjà indisponibles. Konrad Laimer pourrait également venir allonger cette liste après être monté au jeu. De quoi donner quelques maux de tête supplémentaires à Vincent Kompany, qui revient lui-même de plusieurs semaines d'absence en raison de soucis de santé.

Aucun tir cadré contre Hambourg

Le Bayern manque actuellement de créativité et de joueurs capables de faire la différence individuellement. Face à Hambourg, personne n'a réellement pris ses responsabilités ni réussi à apporter l'étincelle nécessaire dans le rectangle adverse. Avec aucun tir cadré en 90 minutes, difficile d'espérer mieux.

Vincent Kompany refuse cependant de baisser les bras. Il entend avant tout régler les problèmes en interne, comme il l'a clairement expliqué devant la presse : "Nous allons en discuter en interne. Pour le moment, tout reste interne pour moi." Une manière de protéger son groupe, tout en faisant référence aux tensions qui ont récemment éclaté au grand jour dans les coulisses du club, notamment suite aux comportement dans le privé de Manuel Neuer.

Le Bayern Munich fait face à une situation délicate en interne

Kompany, philosophe

Le discours du Belge reste empreint de calme et de recul. "Quand on parvient à rester calme dans ce genre de moments, c’est là qu’on apprend le plus. Qu’apprend-on d’une victoire 7-0 contre l’Union Berlin ? Que Harry Kane frappe bien dans le ballon ? C’est précisément dans ces moments difficiles que l’on apprend, et c’est exactement ce que nous allons faire", a expliqué Vincent Kompany.

Le temps de souffler sera toutefois limité pour l'entraîneur belge. Dès mardi, le Bayern Munich rouera en Coupe d’Allemagne. Une occasion de relancer la machine et de faire taire, au moins provisoirement, les inquiétudes qui entourent actuellement le club bavarois.