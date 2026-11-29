Deux revers sur le score de 4-0 en Premier League et un partage au Sporting de Lisbonne en Ligue des Champions entre les deux : l'ère Mauricio Pochettino à Manchester United commence de manière plutôt désastreuse. Exclu au Portugal, Youri Tielemans était titulaire ce samedi et voit une raison simple aux résultats médiocres de son club.

Youri Tielemans ne cherche pas à se cacher derrière des excuses. Après une nouvelle cdéroute de son équipe contre Brentford (0-4) - la deuxième sur le même score en Premier League depuis l'arrivée de Maurico Pochettino sur le banc -, le "Diable rouge" a reconnu la difficulté de la situation au micro de Sky Sports.

L'ancien milieu de terrain d’Aston Villa réfute toutefois l’idée d’un problème de mentalité au sein du groupe. Selon lui, les difficultés sont avant tout à chercher dans les deux surfaces : trop de buts encaissés et un manque d’efficacité offensive. Contre Brentford, Man U a en effet eu un peu plus d'expected goals. Pourtant, au final, le score s'est soldé par un 0-4.

Pas un problème de mentalité

"Cela n’a rien à voir avec notre mentalité, estime le joueur formé à Anderlecht. Le problème, c’est que nous encaissons trop facilement des buts et que, de notre côté, nous ne parvenons pas à trouver le chemin des filets."

Le constat est d’autant plus difficile à accepter que cette mauvaise passe pèse aussi bien sur les supporters que sur les joueurs. Youri Tielemans ne cache d’ailleurs pas que l’ambiance dans le vestiaire est loin d’être joyeuse. Il insiste néanmoins sur la solidarité du groupe et sur la volonté collective de redresser la situation.

"C’est un coup dur, aussi bien pour les supporters que pour nous-mêmes, poursuit Youri Tielemans. Il est difficile de dire que l’ambiance dans le vestiaire est bonne actuellement, mais tout le monde reste impliqué et déterminé. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous restons soudés. Nous voulons vraiment inverser la tendance, mais pour le moment, rien ne fonctionne."



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Pour Youri Tielemans, l'urgence est désormais de retrouver de l'efficacité et de mettre fin à cette spirale négative.

Notons que Senne Lammens, le gardien des Diables rouges en l'absence de Thibaut Courtois, n'a pas été épargné par la presse d'outre-Manche après une nouvelle prestation peu convaicante entre les perches des "Red Devils". Décidément pour Tielemans comme pour Lammens, les fortunes sont diverses sous leurs deux maillots de Diables rouges...