BATE Borisov. Un nom qui donne encore quelques sueurs froides quand on l'évoque aux supporters anderlechtois. Tombeurs des "Mauves" à la surprise générale, lors des barrages de Ligue des Champions, disputés à l'été 2008, ce géant du football biélorusse évoluera en deuxième division la saison prochaine. Et ce, alors qu'il a remporté la Coupe locale en 2026...

Les grands noms vivent des heures compliquées dans leurs championnats nationaux. Alors que Manchester United est englué dans les bas-fonds d'une Premier League qu'il a pourtant dominée pendant plus de décennie entre les années 1990 et 2010, c'est dans un championnat plus modeste qu'un cador vient de connaître une chute brutale à l'étage inférieur.

Une première relégation dans son histoire

C'est en effet une page importante du football biélorusse qui s'est tournée ce week-end. Le BATE Borisov, club le plus titré du pays et ancien habitué des soirées européennes, évoluera en deuxième division la saison prochaine. Une première dans son histoire, officialisée ce samedi après un partage à domicile (1-1) face à Isloch lors de la dernière journée du championnat. Un épilogue particulièrement cruel pour une formation qui a longtemps fait figure de référence dans le football d'Europe de l'Est.

Le scénario est d'autant plus difficile à digérer que le BATE Borisov n'avait plus son destin entre les mains. Pour espérer accrocher les barrages de relégation, le club devait impérativement s'imposer, tout en espérant un faux pas du Dnepr Mogilev face au Minsk. Mais les joueurs de Borisov n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul. Et de toute façon, leur concurrent direct s'est imposé (2-0). Une victoire de BATE n'aurait donc rien changé.

Résultat : une 15e place avec seulement 25 points et cette relégation historique.

Une domination sans partage pendant plus d'une décennie

Cette chute est d'autant plus brutale au regard du passé glorieux du BATE Borisov dans son pays. Fondé en 1973, le club s'est imposé comme une véritable institution biélorusse. Son palmarès compte 15 titres de champion de Biélorussie, un record national, dont une impressionnante série de 13 sacres consécutifs entre 2006 et 2018. À cela s'ajoutent quatre Coupes nationales et quatre Supercoupes.





Une Coupe et une dernière campagne européenne en 2026

Ironie de l'histoire, la dernière Coupe de Biélorussie remonte à cette année, contre le Dynamo Minsk. Un partage avant un sacre au terme d'une longue séance de tirs au but remportée 7 à 8. Les Biélorusses avaient donc disputé les barrages de la Conference League cet été, où ils avaient atteint le deuxième tour. Après avoir sorti les Albanais d'Elbasani au premier tour, les Biélorusses ont subi la loi de Sion au suivant. Après avoir partagé à domicile, BATE Borisov a encaissé un cinglant 4-0 en Suisse. Un triste épilogue pour un club qui avait marqué les soirées européennes jadis et qui hante encore les cauchemars de nombre de supporters d'un club de notre Pro League : Anderlecht.

Une victoire contre un Bayern futur vainqueur de la C1

Le club biélorusse a notamment participé à cinq phases de groupes de la Ligue des champions entre 2008 et 2015. Il s'est même offert quelques soirées mémorables, comme cette victoire face au Bayern Munich (3-1) en octobre 2012, alors que le géant allemand allait remporter la compétition quelques mois plus tard.

Le cauchemar des "Mauves"

Mais ce sont surtout les supporters belges qui gardent surtout le plus mauvais souvenir de BATE Borisov. À l'été 2008, Anderlecht avait croisé la route du club biélorusse au deuxième tour de qualification de la Ligue des champions. Une qualification aisée était attendue. La double-confrontation tournera à un fiasco resté dans les annales du club le plus titré du Royaume.

Le 30 juillet, pour la première rencontre européenne d'un Hernan Losada qui allait être l'un des symboles d'un recrutement raté, les Bruxellois s'étaient inclinés 1-2 au stade Constant Vanden Stock et une semaine plus tard, ils n'étaient pas parvenus à renverser la situation en Biélorussie. Le match retour s'était terminé sur un partage (2-2), synonyme d'élimination pour Anderlecht, battu 4-3 sur l'ensemble des deux rencontres.

Nemanja Rnić, un nom à oublier

Malgré l'égalisation de Lucas Biglia sur penalty et un nouveau but de Jan Polak en fin de rencontre, les hommes d'Ariël Jacobs n'avaient pas réussi à inscrire le but supplémentaire nécessaire. L'expulsion de Nemanja Rnić - dont beaucoup de fans anderlechtois préfèrent oublier le passage calamiteux à Saint-Guidon - à la 71e minute avait également compliqué leur mission. Pour le BATE, cette qualification constituait alors un nouvel exploit sur la scène continentale.

Près de deux décennies plus tard, le contraste est saisissant. Le club qui faisait trembler Anderlecht et défiait les plus grandes formations européennes va désormais devoir se reconstruire à l'échelon inférieur. Pour un monument du football biélorusse, le retour au sommet s'annonce comme un immense défi.