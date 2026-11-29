Romeo Vermant suscite à nouveau l’intérêt de clubs étrangers. Selon Baha Coşkun, journaliste turc spécialisé dans l’actualité de Trabzonspor, le club turc aurait entamé des discussions avec le Club Bruges en vue d’un éventuel transfert de l’attaquant. À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’une rumeur non confirmée.

À 22 ans, Romeo Vermant voit son temps de jeu se réduire à une peau de chagrin en Venise du Nord et passe le plus clair de son temps sur le banc. Nicolò Tresoldi a pris l’ascendant et s’est imposé comme le premier choix indiscutable d’Ivan Leko, laissant peu de place au fils de Sven Vermant. Un départ lors du mercato hivernal apparaît dès lors à nouveau comme une possibilité.

Strasbourg était également prêt à débourser une belle somme

L’été dernier, Romeo Vermant était déjà passé tout près d’un transfert à Strasbourg. Le club français aurait proposé pas moins de 15 millions d’euros, mais le Club de Bruges avait repoussé cette offre. L’attaquant était finalement resté en Venise du Nord, alors que ses perspectives de s'imposer comme titulaire étaient déjà réduites.

Trabzonspor est l’un des clubs historiques du football turc. L’équipe dispute ses rencontres à domicile dans l’impressionnant Papara Park.

Mo Salah en superstar

Le club de Trabzon a remporté sept titres de champion de Turquie et compte plusieurs noms connus dans son effectif, du gardien André Onana, passé entre les perches de l'Inter et de Manchester United, Stefan Savic, ancien taulier défensif de l'Atlético de Madrid, Fabinho, qui a connu quelques belles heures de Liverpool, tout comme la spectaculaire recrue estivale de l'été : Mohamed Salah, déjà auteur de 9 buts et 3 passes décisives dans le championnat turc.

Deux anciens de Pro League

Mais à côté de ces noms prestigieux, on retrouve aussi deux noms biens connus de la Pro League. Cihan Çanak, le Verviétois formé au Standard qui a rejoint le club turc en 2024, mais surtout Paul Onuachu, Soulier d'or belge en 2021.



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Reste à voir si l’intérêt turc se concrétisera. Pour l’heure, aucune offre officielle ni aucun accord ne sont à signaler. Romeo Vermant est encore sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en 2028, mais il pourrait être tenté par un club où il bénéficierait de davantage de temps de jeu. Reste que les Brugeois ne devraient pas non plus être enclins à le laisser partir dès cet hiver.