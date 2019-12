Ismaël El Omari explose avec Tubize

Tubize sort la tête de l'eau depuis quelques semaines et le doit en partie à l'excellente forme de son attaquant, Ismaël El Omari.

Trois buts en deux rencontres : Ismaël El Omari (29 ans) crache le feu avec Tubize ces dernières semaines. Lui qui n'avait jusqu'ici marqué qu'une seule fois, contre le RWDM, semble libéré depuis le changement d'entraîneur : Laurent Demol, le nouveau coach des Sang & Or, le fait évoluer à son meilleur poste, en numéro 10 plutôt qu'en attaque.

En a résulté d'excellentes prestations de la part du Marocain, qui a notamment inscrit un coup-franc splendide face à Dender. Il espère désormais confirmer ce samedi contre le RWDM et à nouveau faire trembler les filets : "Je viens de Forest, j'ai joué en jeunes à l'Union Saint-Gilloise, donc c'est toujours spécial de jouer le RWDM", se réjouit-il dans La Dernière Heure.

La D1B le tient à l'oeil

Les prestations d'El Omari et la bonne forme de Tubize n'empêchent pas le club de vivre des moments délicats en D1 Amateurs : le relégué de D1B reste 14e au classement et va devoir continuer sur ce rythme. Si de bonnes nouvelles sur le plan financier sont récemment arrivées, l'incertitude n'est pas totalement levée et les joueurs pourraient toujours répondre positivement à de l'intérêt.

Et de l'intérêt, El Omari en attire : quelques clubs de D1B tiennent le milieu créatif à l'oeil, ainsi que plusieurs clubs du top en D1 Amateurs.