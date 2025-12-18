Ça se confirme : deux nouveaux adversaires pour les Diables rouges avant la Coupe du monde

Avant de s'envoler pour la Coupe du monde, la Belgique pourrait disputer des matches amicaux contre la Tunisie et la Croatie début juin. Le dernier affrontement devrait se jouer en Belgique.

Les Diables Rouges lanceront leur Coupe du monde 2026 le 15 juin à Seattle face à l’Égypte. Ils affronteront ensuite l'Iran à Los Angeles le 21 juin, puis la Nouvelle-Zélande à Vancouver le 27 juin.

Avant de s’envoler pour l’Amérique du Nord, l'Union belge souhaite encore organiser deux matches amicaux au début du mois de juin. L’objectif est clair : trouver le bon rythme face à des adversaires au profil comparable.

La Tunisie et la Croatie sur la route des Diables

Selon les informations de nos confrères de Het Nieuwsblad, la Tunisie et la Croatie tiennent la corde pour occuper ce rôle. Les deux nations participeront elles aussi au Mondial.

La Tunisie présente un style de jeu proche de celui de l’Égypte, tandis que la Croatie offrira un test européen de haut niveau, avec un effectif riche en qualité. Un choix qui s’inscrit dans une logique sportive évidente.



Le dernier match amical, la traditionnelle rencontre d’au revoir avant le départ, devrait se jouer en Belgique, juste avant l’envol vers les États-Unis. Pour rappel, les Diables s'y rendront déjà en mars pour défier les USA et le Mexique.