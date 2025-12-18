Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite

Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite
Photo: © photonews
L'avenir de Yari Verschaeren au RSC Anderlecht reste incertain. Son contrat courant jusqu'en juin 2026 rend une décision inévitable dans les semaines à venir, mais pour l'instant, les positions restent très éloignées.

Sportivement, Yari Verschaeren n’est plus un titulaire incontesté. Il a récemment encore été aligné d’entrée, mais Anderlecht s’est lourdement incliné à Westerlo. Cela illustre bien sa situation actuelle : important, mais plus intouchable.

En coulisses, des discussions ont eu lieu concernant une prolongation de contrat, écrit Het Nieuwsblad. Anderlecht se dit ouvert à une prolongation, mais à des conditions claires. Lié au club jusqu'au 30 juin 2026, Yari Verschaeren fait partie des joueurs les mieux rémunérés du noyau et devrait accepter une baisse de salaire, actuellement estimé à un million d'euros par an.

Baisser son salaire ou quitter Anderlecht, voici le choix de Yari Verschaeren

Les aspects financiers ont déjà été abordés, mais un accord reste encore loin. La direction estime sa proposition juste, tandis que le joueur et son entourage jugent l’écart encore trop important, même si chacun reste prêt à faire des concessions.

Les négociations sont encore à un stade précoce et la question centrale reste de savoir si un terrain d’entente pourra être trouvé. Jusqu’où Anderlecht est-il prêt à aller pour un joueur formé au club ? Et combien Verschaeren est-il prêt à concéder ?


Pour l’instant, il n’y a pas d’alternatives. Si aucun accord n’est trouvé avant le Nouvel An, Yari Verschaeren pourra discuter librement avec d’autres clubs à partir du 1er janvier. Un départ libre l’été prochain deviendrait alors un scénario tout à fait réaliste.

