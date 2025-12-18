Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe

Quelle soirée pour les trois joueurs belges de l'Ajax Amsterdam ! Ils ont été impliqués dans les sept buts des Ajacides en Coupe des Pays-Bas, ce mercredi soir. Rayane Bounida s'est notamment illustré avec quatre passes décisives et un but.

En déplacement à l’Excelsior Maassluis, pensionnaire de troisième division, l’Ajax Amsterdam avait l’occasion de donner du temps de jeu à ses jeunes joueurs en 1/16e de finale de la Coupe des Pays-Bas, ce mercredi.

Dès le coup d’envoi, l’entraîneur Fred Grim titularisait ses trois talents belges : Jorthy Mokio, Mika Godts et Rayane Bounida. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce sont eux qui ont largement dicté le cours de la rencontre.

Les Belges impliqués dans les sept buts de l'Ajax !

L’ouverture du score d’Owen Wijndal, après douze minutes, est survenue grâce à un service de Mika Godts. C’est ensuite Rayane Bounida qui s’est illustré, délivrant trois passes décisives avant la mi-temps, dont une pour Jorthy Mokio.

Impliqués dans les quatre premiers buts de l’Ajax, nos compatriotes ont remis le couvert après la pause. Nouvelle offrande de Rayane Bounida, encore pour Jorthy Mokio, pour le 0-5, avant que l’ancien talent d’Anderlecht ne marque lui-même pour porter le score à 1-6.

En fin de rencontre, alors que l’Excelsior Maassluis avait réduit le score à 2-6, Raul Moro a scellé le 7e but, servi par… Jorthy Mokio. Les trois joueurs belges ont donc été directement impliqués dans les sept réalisations de l’Ajax : un but et quatre passes décisives pour Bounida, deux buts et une passe pour Mokio, et une passe pour Mika Godts. Une soirée de toute beauté.



