L'horreur : Mario Pineida, international équatorien, abattu en pleine rue sous les yeux de sa mère

International équatorien à neuf reprises, Mario Pineida, 33 ans, a été abattu mercredi dans le port de Guayaquil par deux hommes à moto. L'attaque s'est déroulée sous les yeux de sa mère, qui a également été blessée.

L’Équateur est en deuil après la mort violente de Mario Pineida, international à neuf reprises. Le défenseur de 33 ans, évoluant au Barcelona SC, a été abattu mercredi dans le port de Guayaquil, a annoncé son club.

Mario Pineida avait notamment porté le maillot de l’équipe nationale équatorienne lors des qualifications pour les Coupes du monde 2018 et 2022. Champion d’Équateur en 2016 avec le Barcelona SC, il avait aussi connu une expérience au Brésil, du côté de Fluminense.

Le ministère de l’Intérieur a confirmé l’incident et indiqué qu’une unité spéciale de la police se chargeait de l’enquête sur ce meurtre. Le mobile reste pour l’heure inconnu.

Abattu juste devant sa mère

Selon les médias locaux, Mario Pineida a été pris pour cible par deux hommes à moto. Sa mère et une autre femme ont également été blessées lors de l’attaque.

Le Barcelona SC a appelé ses supporters sur les réseaux sociaux à prier pour l’ancien international et à soutenir sa famille dans cette épreuve. "Dites une prière pour le repos de son âme et pour le courage de toute la famille", pouvait-on lire dans le message.





Longtemps considérée comme relativement sûre pour la région, la ville de Guayaquil connaît ces dernières années une hausse de la violence liée aux gangs rivaux impliqués dans le trafic de drogue. Ce drame s’inscrit ainsi dans un contexte plus large d’augmentation de la criminalité.