Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...

Le Racing Genk ne se presse pas dans sa recherche d'un nouvel entraîneur, mais la décision pourrait tomber rapidement. Il se pourrait qu'il soit déjà sur le banc le 26 décembre face au Club de Bruges.

En coulisses, les discussions vont bon train. Le Racing Genk a déjà rencontré Nicky Hayen, actuellement en tête de la liste des favoris, ainsi que Timmy Simons. Selon Het Laatste Nieuws, le nom d’un candidat étranger circule également dans les travées de la Cegeka Arena.

Avant de se déplacer à Charleroi ce week-end, Genk ne veut pas précipiter sa décision. Le club limbourgeois prend volontairement son temps, même si le choix pourrait être rapidement tranché en vue du match à domicile contre le Club de Bruges, le 26 décembre.

Nicky Hayen sur le banc de Genk contre Bruges le 26 décembre ?

Que Nicky Hayen soit le grand favori est logique. Il a déjà remporté le titre et la Coupe avec le Club de Bruges et a fait bonne impression en Europe. Genk voit en lui un entraîneur capable de s’adapter tactiquement et de préparer ses matchs de manière rigoureuse.

Timmy Simons reste en lice. Il n’a pas été invité par hasard : la direction du club a reçu des retours positifs après son passage à Westerlo et souhaite tester sa vision du jeu. Le fait que Genk privilégie des entraîneurs sans club s’explique également par des raisons financières, après le départ coûteux de Thorsten Fink.

Sportivement, le chantier est déjà conséquent. Genk doit gagner en efficacité des deux côtés du terrain : défensivement, l’équipe a montré trop de failles, et offensivement, 22 buts en 18 matchs restent en deçà des attentes. Le futur entraîneur devra donc intervenir rapidement, dès la réception de Bruges. Et si c’est Nicky Hayen qui est choisi, son baptême du feu aura une saveur toute particulière.



