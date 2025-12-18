Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

Rayane Bounida et les autres belges de l'Ajax Amsterdam ont été brillants en Coupe cette semaine. Le Belgo-Marocain a délivré quatre passes décisives, ce qui n'a pas empêché son coach de relativiser.

La relation de Rayane Bounida (19 ans) et Fred Grim, son entraîneur, semble à base de "je t'aime-moi non plus". Voici quelques jours de ça, le jeune prodige belgo-marocain était en effet laissé sur le banc sur son coach suite à un retard à l'entraînement.

L'incident bien vite oublié, Bounida était réintégré à l'équipe et répondait de la meilleure des manières : en délivrant quatre passes décisives lors de la victoire-fleuve de l'Ajax en Coupe des Pays-Bas, face à l'Excelsior Maassluis (2-7).

Bounida doit encore s'améliorer

Une performance qui lui a valu d'être élu homme du match et son entraîneur estime cela "totalement mérité", mais Grim n'a pas pu s'empêcher d'assortir ses compliments envers Bounida de quelques points à améliorer.

"Il y a des moments où il doit mieux s'adapter au jeu, nous en reparlerons. C'est un processus et c'est l'occasion d'apprendre. Avec le ballon, il fait de grandes choses", reconnaît Fred Grim au micro d'ESPN. "Mais quand nous n'aurons pas la balle, ce qui était moins le cas ce mercredi, il devra s'adapter".

Lire aussi… Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe›

Le coach de l'Ajax est donc particulièrement exigeant envers son milieu créatif. Il faut dire qu'en Eredivisie, le compteur de buts et de passes décisives de Bounida n'a pas encore été ouvert.