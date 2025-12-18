Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Rayane Bounida et les autres belges de l'Ajax Amsterdam ont été brillants en Coupe cette semaine. Le Belgo-Marocain a délivré quatre passes décisives, ce qui n'a pas empêché son coach de relativiser.

La relation de Rayane Bounida (19 ans) et Fred Grim, son entraîneur, semble à base de "je t'aime-moi non plus". Voici quelques jours de ça, le jeune prodige belgo-marocain était en effet laissé sur le banc sur son coach suite à un retard à l'entraînement.

L'incident bien vite oublié, Bounida était réintégré à l'équipe et répondait de la meilleure des manières : en délivrant quatre passes décisives lors de la victoire-fleuve de l'Ajax en Coupe des Pays-Bas, face à l'Excelsior Maassluis (2-7).

Bounida doit encore s'améliorer 

Une performance qui lui a valu d'être élu homme du match et son entraîneur estime cela "totalement mérité", mais Grim n'a pas pu s'empêcher d'assortir ses compliments envers Bounida de quelques points à améliorer. 

"Il y a des moments où il doit mieux s'adapter au jeu, nous en reparlerons. C'est un processus et c'est l'occasion d'apprendre. Avec le ballon, il fait de grandes choses", reconnaît Fred Grim au micro d'ESPN. "Mais quand nous n'aurons pas la balle, ce qui était moins le cas ce mercredi, il devra s'adapter". 

Lire aussi… Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe
Le coach de l'Ajax est donc particulièrement exigeant envers son milieu créatif. Il faut dire qu'en Eredivisie, le compteur de buts et de passes décisives de Bounida n'a pas encore été ouvert. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe KNVB
Coupe KNVB Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Ajax
Excelsior Maassluis
Rayane Bounida

Plus de news

Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

15:40
Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe

Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe

09:30
1
Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

15:20
L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

15:00
1
De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard Interview

De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard

14:40
Bounida, Godts et Mokio en feu : les Belges offrent un récital à l'Ajax en Coupe

Bounida, Godts et Mokio en feu : les Belges offrent un récital à l'Ajax en Coupe

21:00
1
Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

14:20
Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

13:30
Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

13:00
Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

12:30
De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure

De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure

12:00
Gand n'est pas plus catholique que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu

Gand n'est pas plus catholique que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu

11:40
1
La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus

La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus

11:20
L'horreur : Mario Pineida, international équatorien, abattu en pleine rue sous les yeux de sa mère

L'horreur : Mario Pineida, international équatorien, abattu en pleine rue sous les yeux de sa mère

11:00
Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite

Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite

10:30
Que vient donc faire le QSI à Eupen, et avec quelle ambition ? "Une nouvelle page dans l'histoire du club"

Que vient donc faire le QSI à Eupen, et avec quelle ambition ? "Une nouvelle page dans l'histoire du club"

10:00
Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...

Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...

09:00
Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?

Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?

08:30
Ça se confirme : deux nouveaux adversaires pour les Diables rouges avant la Coupe du monde

Ça se confirme : deux nouveaux adversaires pour les Diables rouges avant la Coupe du monde

08:00
1
Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: David

06:30
En D1B, la nervosité est à son comble...à cause d'Anderlecht : "Ce serait du pur vol !"

En D1B, la nervosité est à son comble...à cause d'Anderlecht : "Ce serait du pur vol !"

07:00
Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

06:30
Aucun verdict sur la réforme avant...le printemps ? Voici pourquoi la Pro League est coincée par le temps

Aucun verdict sur la réforme avant...le printemps ? Voici pourquoi la Pro League est coincée par le temps

23:00
Il va falloir s'y habituer : on tient le tout premier joueur à faire ses débuts en pro né dans les années 2010

Il va falloir s'y habituer : on tient le tout premier joueur à faire ses débuts en pro né dans les années 2010

22:35
Les Francs Borains calent contre les RSCA Futures, match de la peur pour le RWDM : les résumés de D1B

Les Francs Borains calent contre les RSCA Futures, match de la peur pour le RWDM : les résumés de D1B

22:00
Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

21:40
1
Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/12: Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/12: Tielemans

20:03
Comme Marouane Fellaini, ces joueurs belges ont opté pour une reconversion un peu "différente"

Comme Marouane Fellaini, ces joueurs belges ont opté pour une reconversion un peu "différente"

20:40
Le Club de Bruges doit-il anticiper ? Stuttgart pousse pour attirer un Diable Rouge en Bundesliga

Le Club de Bruges doit-il anticiper ? Stuttgart pousse pour attirer un Diable Rouge en Bundesliga

20:20
Son coach voudrait le garder à tout prix : un Diable Rouge serait proche de prolonger

Son coach voudrait le garder à tout prix : un Diable Rouge serait proche de prolonger

20:03
Alexander Blessin, l'ancien coach de l'Union, visé par de graves accusations en Italie

Alexander Blessin, l'ancien coach de l'Union, visé par de graves accusations en Italie

19:30
Énormes tensions entre La Gantoise et le Club de Bruges : "Ça finit forcément par exploser"

Énormes tensions entre La Gantoise et le Club de Bruges : "Ça finit forcément par exploser"

19:00
Première historique : une équipe belge en 1/8e de finale de la Ligue des Champions féminine !

Première historique : une équipe belge en 1/8e de finale de la Ligue des Champions féminine !

07:20
Voici pourquoi les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Martin Delavallée

Voici pourquoi les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Martin Delavallée

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved