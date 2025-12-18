L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

Rudi Garcia a critiqué ouvertement la décision du Club de Bruges de se séparer de Nicky Hayen. Des propos qui n'ont pas plu à la fédération.

Quand le football belge est chamboulé, le sélectionneur national suit bien sûr la situation de très près, car quelques cadres des Diables Rouges évoluent encore au pays. Le licenciement de Nicky Hayen par le Club de Bruges n'a ainsi pas plu du tout à Rudi Garcia, qui a publiquement critiqué cette décision dans son interview avec divers médias nationaux.

L'Union Belge ne veut pas que Garcia commente l'actualité

Et cette sortie à l'encontre du FC Bruges n'a pas plu à l'Union Belge. Ainsi, le Nieuwsblad rapporte cet après-midi que la fédération n'aurait pas apprécié les propos de Rudi Garcia, et souhaiterait à l'avenir que le sélectionneur ne commente pas les affaires internes des clubs de Pro League.

L'URBSFA en profite d'ailleurs pour assurer via le média néerlandophone que la collaboration entre la fédération et les clubs belges se passe de manière exemplaire - une très bonne raison, donc, d'éviter les tensions avec ce genre de sortie.

Le Club de Bruges, de son côté, a refusé de commenter les propos de Rudi Garcia, précise le Nieuwsblad.



Plus tôt dans la journée, on apprenait que le programme de fin de saison des Diables Rouges, en préparation de la Coupe du Monde, se précisait. L'équipe nationale devrait disputer un amical face à la Croatie à Rijeka, et affronter la Tunisie au Heysel.