Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

Hernan Losada était sans club depuis la faillite du SK Deinze la saison passée. L'Argentin a retrouvé un employeur, à Chypre.

C'était dans l'air, et c'est désormais officiel : Hernan Losada est le nouvel entraîneur de l'Apollon Limassol, en D1 chypriote. L'Argentin de 43 ans a signé un contrat jusqu'en juin prochain avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire.

Losada était libre depuis un peu plus d'un an maintenant et la faillite du SK Deinze, qu'il avait entraîné du mois de juillet au mois de décembre 2024 dans des conditions très compliquées. La plupart des joueurs ainsi que le staff technique avaient pris la décision de quitter le navire, qui sombrait à grande vitesse.

Losada coach de Lazar Markovic à Limassol

Auparavant, Hernan Losada avait connu le succès en tant que T1 du Beerschot, qu'il avait ramené en D1A en proposant un football très offensif. En janvier 2021, il quitte cependant le club anversois et signe en MLS, à D.C. United.

Il passe ensuite au Montréal CF, où il collabore notamment avec l'actuel directeur sportif du RSC Anderlecht Olivier Renard. Losada sera licencié par le club québécois en novembre 2023.



L'Apollon Limassol est actuellement 6e du championnat de Chypre, place à laquelle le club avait déjà terminé la saison passée au terme des Playoffs. Losada y entraînera notamment Lazar Markovic, brièvement passé à Anderlecht en 2018 en prêt depuis Liverpool.