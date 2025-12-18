Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

Rudi Garcia a accordé une longue interview de fin d'année à nos confrères de La Dernière Heure. Dans celle-ci, il pointe notamment du doigt la décision du Club de Bruges de se séparer de Nicky Hayen.

En tant que sélectionneur fédéral, Rudi Garcia garde bien sûr un oeil sur le championnat de Belgique. Et la récente décision du Club de Bruges de se séparer de Nicky Hayen l'a particulièrement surpris, comme il l'a expliqué à nos confrères de La Dernière Heure à l'occasion d'un long entretien de fin d'année.

"C'est incompréhensible de la part de Bruges d'avoir viré Nicky Hayen, et je ne dis pas ça par collégialisme, Nicky faisait de l'excellent travail", affirme Garcia. Même si le Club était dans un creux, le licenciement de l'Entraîneur de l'année 2024 a en effet résonné comme un coup de tonnerre.

Rudi Garcia ne comprend pas Bruges

"Il a fait de grandes choses la saison passée en Champions League, cette saison contre Barcelone", pointe le sélectionneur des Diables Rouges. Bart Verhaeghe a notamment estimé que "le feu et la passion" que pouvait amener Hayen avaient disparu.

"Votre formule de championnat permet de perdre des points durant la phase classique. Je ne comprends donc pas la précipitation du Club de Bruges", conclut Rudi Garcia à ce sujet. Une décision qui n'a pas été improvisée, puisqu'au moment où elle était annoncée, Ivan Leko remplaçait déjà Hayen.



La bonne forme du Club intéresse d'autant plus le coach fédéral que plusieurs Blauw & Zwart sont devenus importants en sélection, comme bien sûr Hans Vanaken mais aussi, au sein du noyau, Joaquin Seys et Brandon Mechele.