Que vient donc faire le QSI à Eupen, et avec quelle ambition ? "Une nouvelle page dans l'histoire du club"

L'AS Eupen pourrait entrer dans une nouvelle dimension avec le rachat par le QSI. Le nouveau directeur sportif, Pasquale Sensibile, s'est exprimé pour la première fois en conférence de presse pour présenter le projet des Qataris et son rôle au Kehrweg.

Un nouveau chapitre commence à l'AS Eupen, racheté il y a dix jours par Qatar Sports Investments, le propriétaire du Paris Saint-Germain. Sous la houlette d'Aspire depuis 2012, les Pandas changent donc de mains qataries et, sans doute, d’ambitions.

Le QSI voit grand pour le club, et son conseiller sportif, Luis Campos, a nommé Pasquale Sensibile au poste de directeur sportif. Passé par les cellules de recrutement du Galatasaray, de l’AS Roma ou encore de la Sampdoria, l’Italien était responsable du recrutement au PSG depuis 2022. Ce mercredi, il s’est présenté en conférence de presse pour évoquer son arrivée au Kehrweg et les projets de QSI.

"J'ai reçu un très bon accueil. C'est une grande opportunité pour moi d'être ici, de participer à l’écriture d’une nouvelle page dans l’histoire d’Eupen. Je tiens à remercier Luis Campos d’avoir pensé à moi", a-t-il déclaré, selon la retranscription de nos confrères de l’Avenir.

Que vient faire le QSI à Eupen ?

L’arrivée de QSI à Eupen a surpris certains observateurs, mais elle s’inscrit pourtant dans une logique. "Pourquoi Eupen ? Je ne suis pas impliqué dans les décisions de la direction, mais les liens avec le Qatar sont déjà forts, c’est donc une certaine continuité. Il est important de souligner le travail du staff actuel et de l’équipe, qui occupe une bonne place avant la trêve, aux portes du tour final. Cette position a joué dans le choix de QSI de s’implanter ici."

L’objectif est clair : renforcer la multipropriété du QSI. Mais pour que le projet prenne tout son sens, Eupen doit retrouver sa place dans l’élite du football belge. Les Pandas viseront donc la montée en Jupiler Pro League dès cette saison.





Eupen de retour en D1A dès la saison prochaine ?

"Notre objectif est de ramener le club en D1, dès cette saison ou la suivante. Nous avons une vision à long terme (…) Mais en football, il est toujours compliqué de tout changer d’un coup, surtout en pleine saison. Cela dit, il n’y a pas besoin de tout bouleverser, il y a déjà de la qualité ici. En Italie, le mercato hivernal est appelé ‘le mercato de réparation’. Cela correspond bien à la réalité."

De nombreux transferts sont donc attendus au Kehrweg, mais Pasquale Sensibile entend avancer avec prudence. Il assure qu’un lien sera établi entre les trois clubs sous la houlette de QSI. "Sans priorité entre les trois, nous voulons tirer le meilleur de chaque club. Oui, il est possible que des jeunes joueurs du PSG arrivent ici. Nous pourrons fonctionner de manière structurée entre le PSG, Eupen et Braga", a-t-il conclu.