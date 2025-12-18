La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus

La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus
Photo: © photonews

La lettre ouverte de La Gantoise, du RSC Anderlecht, de l'Union et du Standard réclamant le report de la réforme de la compétition n'a pour l'instant eu que peu d'effet. Lors de l'assemblée générale de la Pro League, la proposition a de nouveau été écartée.

Anderlecht, l'Union, La Gantoise et le Standard ont contesté la réforme du championnat dans une lettre ouverte. Les quatre clubs ont mis en garde contre les risques financiers liés à un nombre réduit de matchs, à l’incertitude des droits télévisés et à la baisse des subventions. Pourtant, le consensus était clair : reporter la réforme approuvée en février n’est désormais plus une option.

Le président d'Anderlecht Kenneth Bornauw avait suggéré de revoir les règles de promotion depuis la D1B et de maintenir la Jupiler Pro League à seize clubs. Cette proposition n’a toutefois pas rencontré de soutien.

Après consultation avec le CEO de la Pro League, Lorin Parys, les quatre clubs ont modéré leur ton. Selon Parys, la présence de dix-huit clubs en première division constitue "un fait acquis" pour la saison prochaine.

Une réforme remise sur la table l’an prochain

Cela ne signifie pas que le débat est clos. Les clubs envisagent déjà une nouvelle réforme à partir de la saison 2027-2028. Bornauw a indiqué que cinq années à dix-huit clubs "ne sont pas tenables".

Lire aussi… Gand n'est pas plus saint que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu
Tout dépend désormais des procédures juridiques concernant les places fixes pour les U23 en Challenger Pro League. Si ces quotas venaient à être annulés par les instances compétentes, la réforme actuelle pourrait de nouveau être remise en question. Une décision est attendue avant la fin de la saison.

