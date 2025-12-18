Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

L'Union Saint-Gilloise n'affrontera pas le Bayern Munich dans une Allianz Arena pleine à craquer : quatre blocs resteront fermés pendant la rencontre suite à une décision de l'UEFA.

Pour terminer dans le top 24 de la Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise aura besoin d'un miracle. Vingt-septième à deux journées de la fin, le champion de Belgique en titre doit encore se déplacer au Bayern Munich avant d’affronter l’Atalanta à Bruxelles.

Le 21 janvier prochain, les Saint-Gillois se rendront en Bavière pour défier l’ogre munichois, qui n’avait déjà fait qu’une bouchée du Club de Bruges en octobre (4-0).

Quatre blocs de l'Allianz Arena fermés contre l'Union

Les troupes de Vincent Kompany sont en pleine forme, occupant la première place en Bundesliga et la deuxième en Ligue des Champions, derrière Arsenal. Largement favoris sur le papier, ils seront toutefois privés d’un petit coup de pouce supplémentaire face à l’Union.

En effet, les blocs 111 à 114 du niveau inférieur de la tribune sud de l’Allianz Arena devront rester fermés pour cette rencontre, en raison d’une décision de l’UEFA à la suite de l’utilisation de feux d’artifice lors du match contre le Sporting Lisbonne début décembre.

C’est donc sans son "kop" que le Bayern Munich accueillera les Unionistes fin janvier. Les pensionnaires du Parc Duden n’auront pas l’occasion de découvrir l’Allianz Arena à pleine capacité, mais cette sanction pourrait constituer une opportunité pour eux, en subissant un peu moins de pression durant la rencontre.



