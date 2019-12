Mauvaise nouvelle pour un joueur du Beerschot

Nouveau revers pour Rubin Seigers et le Beerschot. Le jeune défenseur central pourrait être absent jusqu'à fin janvier.

Le joueur âgé de 21 ans a été prêté au Beerschot jusqu'à la fin de la saison. Titulaire lors des deux premières journées de D1B, le défenseur central s'est ensuite blessé avant d'être de retour depuis la fin du mois de novembre. D'ailleurs, il a disputé quatre des cinq derniers matchs du club anversois.

Mais Seigers s'est de nouveau blessé et souffre d'une déchirure au niveau du genou et devrait rester à l'écart pendant environ six semaines.