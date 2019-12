Zinedine Zidane satisfait de ses joueurs après le Clasico

Le Clasico n'aura pas couronné de vainqueur : le FC Barcelone et le Real Madrid se sont séparés sur le score de 0-0.

Zinedine Zidane n'était pas déçu après le match nul de ses couleurs au Camp Nou. Le Français avait dit avant la rencontre que ce qui lui importait était le contenu et il était satisfait sur ce plan : "Je suis très fier de mes joueurs", déclare-t-il en conférence de presse. "Nous avons fait un grand match auquel il ne manquait qu'un petit but. Nous avons manqué de lucidité dans le dernier geste, c'est comme ça".

Malgré le 0-0, Zidane estime que le spectacle en valait la peine. "Le manque de buts m'importe peu, ce qui est important est d'avoir produit du jeu, des occasions et on l'a fait. Tout le monde voulait voir un bon match de football et je crois que c'était le cas".