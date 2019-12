OFFICIEL : Mikel Arteta est le nouvel entraîneur d'Arsenal

C'est fait : Mikel Arteta est le nouvel entraîneur d'Arsenal.

Après quelques jours de tractations officialisées par Pep Guardiola lui-même, Mikel Arteta vient d'être annoncé par Arsenal comme le remplaçant d'Unai Emery (et de l'entraîneur intérimaire Freddy Ljungberg). À 37 ans, il retrouve le club où il a terminé sa carrière trois ans plus tôt et a évolué de 2011 à 2016, disputant 150 rencontres.

Mikel Arteta était l'adjoint de Guardiola à Manchester City depuis qu'il avait rangé ses crampons. "C'est un immense honneur. Arsenal est l'un des plus grands clubs du monde, qui doit à nouveau jouer pour remporter des trophées et cela m'a été clairement signifié lors de mes discussions avec la direction", déclare l'Espagnol dans un communiqué. "Il y a énormément de travail et je suis confiant quant au fait que nous y arriverons. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais ce groupe a énormément de qualité".