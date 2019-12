Arsenal : Unai Emery revient pour la première fois sur son licenciement : "En un mois tout s'est cassé"

Le technicien espagnol a pris la porte du côté d'Arsenal le 29 novembre dernier après 18 mois, une finale d'Europa League perdue et une cinquième position à un petit point du quatrième Tottenham.

Unai Emery a pris la porte fin novembre quand Arsenal était alors huitième en championnat. Il confie que tout est parti en vrille après une trêve internationale, alors que les Gunners étaient sur une bonne dynamique. C’est probablement à la trêve internationale du mois d’octobre qu’il fait référence, puisque son équipe n’a gagné qu’une rencontre depuis. "Avant la trêve, on était troisième, puis au retour pour le premier match, les frustrations des mauvais résultats ont commencé à nous rendre mauvais les matches suivants. On perdait de la confiance, et c’est vrai qu’on a perdu de la stabilité. En un mois tout s’est cassé. On était incapable de gagner et la question qu’on se posait, "qu’est-ce qui nous arrive ?", devenait un rouleau compresseur pour nous" souligne l'ancien coach de Valence et du PSG.

"Quand ça arrive, le coach est le premier à être pointé du doigt. J’ai vécu ça dans d’autres clubs mais j’ai réussi à inverser la tendance en remettant l’équipe sur le droit chemin, mais à Arsenal ce mois était terrible. Des proches me disaient "je vois que tu souffres", et je leur répondais "clairement", a conclu Emery.