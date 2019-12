🎥 Man U et De Gea craquent chez Kabasele, décisif

Alors qu'ils approchaient des deux mois sans défaite, les Red Devils, leur gardien en particulier, se sont pris les pieds dans le tapis chez le bon dernier.

Après une première mi-temps sans le moindre tir cadré de part et d'autre, c'est Watford qui a ouvert le score via un coup-franc envoyé dans le rectangle. Christian Kabasele le remettait pour Ismaïla Sarr. La reprise du Sénégalais se dirigeait vers le but après un rebond, mais cela n'aurait pas dû inquiéter David De Gea.

Sauf que le portier espagnol se loupait totalement et laissait passer le cuir entre ses mains, une erreur de plus de sa part cette saison. Et quatre minutes plus tard, un nouveau coup tombait sur la tête des joueurs de Solskjaer avec un tacle fautif de Wan-Bissaka sur Sarr dans le rectangle. Troy Deeney se chargeait de convertir le pénalty en tirant plein axe.

Dear Mr & Mrs De Gea. As the father of 2 goalkeepers you have my sympathy. pic.twitter.com/bNyiueIHEP — Gerry Weir (@CornerstoneMge) December 22, 2019

Le retour sur les pelouses de Paul Pogba n'allait pas pouvoir redresser l'équipe mancunienne, qui se classe huitième du championnat avec 25 unités en 18 journées. Watford reprend une dose d'espoir avec cette seconde victoire de la saison, qui permet de rattraper Norwich et d'être à six points de la 17e place.