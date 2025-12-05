Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

Le CEO de DAZN, Massimo D'Amario, brise pour la première fois le silence et réagit aux critiques de la Pro League. Il souligne que DAZN malgré la situation actuelle, n'est pas simplement un acteur de passage.

"Nous avons investi plus de 650 millions d’euros dans le football belge. Ce n’est pas quelque chose que vous faites lorsque vous êtes un joueur ‘de passage’", déclare-t-il au micro de Het Laatste Nieuws.

Selon Massimo D’Amario, l’impasse actuelle est née du fait qu’un élément essentiel du contrat – des accords de distribution viables avec au moins deux opérateurs télécoms – s’est avéré impossible à réaliser : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise… conclure ces accords était objectivement impossible."

La viabilité commerciale est impossible dans ces conditions

Il nie que DAZN souhaite simplement payer moins. "L’appel d’offres mentionne explicitement la notion de ‘viabilité commerciale’. Dire ‘exécutez simplement le contrat’ sans prendre cela en compte ne reflète pas la réalité." Selon lui, le droit belge rend le contrat inexécutable lorsque cette condition n’est pas remplie.

Le CEO compare la situation à l’achat d’une maison sous réserve d’un prêt : "Si la banque refuse ce prêt, il est impossible de conclure la vente." Selon lui, dans cet exemple, les opérateurs télécoms sont "la banque qui refuse".

Lire aussi… Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky CupMassimo D’Amario rejette également la critique selon laquelle DAZN serait un acteur étranger qui nuit au football belge. "DAZN Belgique est une entreprise belge… Nous sommes présents ici depuis dix ans."

Les abonnés qui souhaitent résilier seront automatiquement remboursés

Aux fans, il promet qu’ils ne doivent pas craindre un écran noir. "Nous avons proposé de continuer à diffuser tous les matchs jusqu’à la fin de la saison… et de reverser toutes les recettes à la Pro League, moins les frais opérationnels." Selon lui, aucune réponse formelle n’a encore été donnée à cette proposition.

Il souligne que DAZN communique de manière transparente et respecte la loi belge. "Quiconque souhaite résilier sera automatiquement remboursé." Entre-temps, l’entreprise reste active en Belgique avec des droits internationaux tels que la Liga, la Serie A et la NBA.

Pour conclure, Massimo D’Amario adopte un ton conciliant : "Ce qui semble impossible aujourd’hui peut redevenir possible demain." Il espère que toutes les parties se remettront autour de la table, car selon lui un compromis vaut mieux "qu’un bras de fer qui n’aide personne à avancer."

