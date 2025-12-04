La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

Muzamel Rahmat
| Commentaire
La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich
Le Bayern Munich conteste la suspension de Luis Díaz après son tacle sur Hakimi à Paris. Trop sévère ? C'est ce que la direction pense.

Depuis son arrivée en Bavière, Luis Díaz a dynamité le flanc droit du Bayern Munich. C’est le joueur que Vincent Kompany voulait pour combler le départ libre de Leroy Sané, et il n’a pas déçu. Avec sa vitesse et son sens du but, il a marqué 12 buts et délivré 6 passes décisives cette saison.

Lors du match de Ligue des champions au Parc des Princes face au PSG, Díaz a mal ajusté un tacle qui a touché Hakimi et provoqué sa blessure. Cette faute a entraîné trois matchs de suspension.

La direction du club ne comprend pas

Une décision que la direction munichoise a eu du mal à comprendre. Le PDG Jan-Christian Dreesen l’a reconnu : "Nous ne nous y attendions absolument pas. C’était une faute grave, mais ce n’était ni un acte de violence ni une agression contre l’arbitre."

Max Eberl, le directeur sportif, espérait une sanction plus légère. "Deux matchs pour une seule faute constituent une sanction correcte et appropriée à mon avis", a-t-il estimé, tout en admettant qu’il serait heureux d’en voir un retiré.

Le Bayern a fait appel et attend un retour clair de l’instance européenne. Kompany devra composer sans le Colombien contre le Sporting et l'Union en Ligue des champions.

