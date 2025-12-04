Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent
Photo: © photonews

Anderlecht suivait Mohamed Zongo, jeune talent burkinabé, mais un club anglais aurait pris l'avantage dans ce dossier.

L’éclosion de Mohamed Zongo n’est pas passée inaperçue. Le jeune milieu burkinabé a fait parler de lui au Mondial U17. Parmi les clubs séduits par son profil, Anderlecht faisait partie des plus attentifs.

Pour Olivier Renard, Zongo pouvait renforcer les Futures, avec la possibilité de rejoindre l’équipe première en fonction de sa progression. Le projet était d’accompagner sa progression petit à petit, sans brûler les étapes, pour lui permettre d’évoluer dans les meilleures conditions.

Un autre club sur le coup

Mais selon le Daily Mail, le plan anderlechtois pourrait s’effondrer. Un club de Premier League aurait accéléré les démarches et pris l’avantage dans ce dossier. Les performances de Zongo au Qatar ont attiré l’attention de Chelsea.

Le jeune gaucher a montré une grande maturité pour son âge. Il sait ralentir ou accélérer le jeu, organiser l’action et se projeter rapidement vers l’avant.

Pour Anderlecht, la tâche s’annonce compliquée. Si Chelsea continue d’insister, il sera très difficile de convaincre le jeune de venir à Bruxelles.

