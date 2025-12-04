"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?
Photo: © photonews

Nous en sommes à seize journées de Jupiler Pro League. Saint-Trond occupe une belle quatrième place. Et si les Canaris gagnent ce week-end, ils dépasseront même le Club de Bruges et se rapprocheront encore un peu plus du sommet.

Saint-Trond continue, semaine après semaine, à faire forte impression. L’écart avec le leader, l’Union SG, est actuellement aussi grand que celui avec le cinquième, le KV Malines : six points. La Gantoise suit en septième position à huit points.

Wouter Vrancken garde les pieds sur terre

Peut-on dès lors rêver des play-offs 1 ? Chaque victoire rapproche un peu plus ce scénario. "Avec 30 points, on peut aborder les prochains matchs avec un peu plus de sérénité", a voulu tempérer Wouter Vrancken, sans trop s’emballer.

"Nous n’allons pas faire de déclarations qui pourraient être retournées contre nous. C’est aussi la force de mes joueurs : ils veulent surtout gagner le prochain match et ne pensent pas aux play-offs 1. Nous voulons continuer chaque rencontre sur la même ligne, avec la même énergie."

Les joueurs de Saint-Trond commencent toutefois à y croire

Chez les joueurs, l’idée des play-offs 1 commence malgré tout à prendre forme. "Nous prenons 12 sur 12 et nous sommes solidement installés dans le top 6", explique Rein Van Helden. "Nous nous en rapprochons."

Un sentiment partagé par Arbnor Muja : "Le top 6 est tout à fait possible, nous voulons aborder chaque match de la même manière. L’Union n’a que six points d’avance sur nous et, contre le Club de Bruges, nous voulons simplement aller chercher les trois points."

