Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

Ce vendredi soir, les yeux des observateurs du football seront rivés sur Washington, où se déroulera le tirage au sort des phases de groupe du prochain mondial. Une personnalité bien connue sera au rendez-vous.

Pour rappel, cette compétition se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le Mondial 2026 s'étendra du 11 juin au 19 juillet 2026. La Belgique, qui a décroché son billet en novembre dernier, espère évidemment y faire bonne figure.

Selon le journaliste Ben Jacobs, le président américain en personne, Donald Trump, assistera au tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Il devrait même y recevoir un prix.

Donald Trump récompensé

En effet, il devrait obtenir le premier prix FIFA pour la paix. Cette distinction qui devrait lui être remise fait énormément débat. Beaucoup d’internautes ne comprennent pas qu’un président reçoive une récompense ainsi lors d’un tirage au sort d’une compétition de football.

"Je croyais que le football n'était pas politique ?", "C’est une blague cette Coupe du monde, un prix de la paix pour un président qui ne sait même pas ce qu’il fait", "Attends, mais depuis quand c’est la paix avec lui" : voici plusieurs messages d’internautes qui ne comprennent pas cette distinction qui va visiblement lui être remise.

L'événement du tirage au sort débutera sur le coup de 18h00. La Belgique figure dans le pot 1 et espère évidemment avoir de la chance. Lors du précédent Mondial, les Diables Rouges avaient hérité du Canada, du Maroc et de la Croatie. Ils avaient été éliminés au premier stade de la compétition.