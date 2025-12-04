Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

La réforme de la Pro League continue de faire du bruit et Kenneth Bornauw a remis une couche ce jeudi.

Nous avions expliqué que le Standard, Anderlecht, La Gantoise et l’Union avaient demandé de suspendre la réforme. Selon ces quatre clubs, il y a beaucoup trop d’incertitudes.

Le CEO d’Anderlecht, Kenneth Bornauw, est revenu sur le sujet au micro de VTM NIEUWS avant le match de Coupe entre Anderlecht et Genk. Il a expliqué pourquoi son club, comme d’autres, souhaite mettre la réforme en pause.

Une nouvelle réalité économique

"Nous avons signé ce communiqué parce que nous voulons introduire une demande officielle pour relancer les discussions", a déclaré Bornauw. "Nous voulons obtenir rapidement de la clarté sur la réalité économique à laquelle nous sommes tous confrontés."

La question concernant DAZN a été évoquée. "Nous nous retrouvons dans une situation totalement différente, notamment à cause du contrat télé. Pour un club, il est essentiel d’avoir le plus vite possible de la sécurité et de la clarté."

"Nous devons oser regarder l'ensemble du tableau", a poursuivi Bornauw. "Ce n'est pas un problème de revoir certaines décisions et de les remettre en question. Je préfère une compétition avec maximum 16 équipes, avec des play-offs. On peut discuter de la forme exacte de ces play-offs."