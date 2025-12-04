Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

La FIFA réfléchit à plusieurs idées pour moderniser l'arbitrage du Mondial 2026. L'ancien arbitre Pierluigi Collina a des idées pour ça.

La FIFA réfléchit à une série de changements qui pourraient transformer la manière dont les matchs sont arbitrés. Pierluigi Collina, figure légendaire de l'arbitrage, a récemment partagé plusieurs idées, relayé par The Times.

Parmi ses propositions, la technologie occupe une place centrale. Collina souhaite un système vidéo plus direct, capable d’aider les arbitres sur des décisions délicates comme les hors-jeu ou certaines fautes lourdes. Il imagine une analyse plus large des phases arrêtées.

Des caméras pour les arbitres

Pour rapprocher le public de ce qui se passe sur le terrain, la FIFA envisage également l’usage de caméras portées par les arbitres. Ces images offriraient un regard inédit sur les actions.

Collina veut limiter les scènes où un joueur reste au sol sans raison. Une idée envisagée serait d’obliger un joueur soigné à patienter en dehors du terrain pendant un court moment. "Comme ça, ils auront bien le temps de se faire soigner." a t-il avancé en rigolant.

Toutes ces pistes devront être examinées par l’IFAB, l’instance qui peut modifier les règles du jeu. Le prochain Mondial pourrait introduire une nouvelle manière de vivre le football.