Nicky Hayen salue la détermination d'un joueur du Club Bruges qui remet les pendules à l'heure

Nicky Hayen n'a aucun mal à féliciter un joueur qui a, d'une certaine manière, remis les choses au clair. Hugo Vetlesen a été l'un des meilleurs joueurs du Club de Bruges à Louvain et a aidé son équipe à se qualifier grâce à son but.

Tant après son but qu’au coup de sifflet final, le nom de Vetlesen a été scandé à plusieurs reprises et avec vigueur dans le parcage visiteurs. Plus que pour n’importe quel autre joueur. Cela fera sans aucun doute énormément de bien au milieu de terrain, qui semblait longtemps être tombé en disgrâce auprès de Nicky Hayen. Comment l’entraîneur du Club voit-il les choses aujourd’hui ?

"Je suis absolument satisfait de sa prestation. Vous faites certains choix en fonction d’une philosophie", explique Hayen pour justifier le temps de jeu limité du Norvégien. "Certains garçons doivent attendre plus longtemps leur chance. Alors vous êtes heureux de les voir continuer à travailler très dur. D’abord pour eux-mêmes, mais aussi pour l’équipe. On voit alors que l’on peut toujours compter sur eux."

Hugo Vetlesen a bien géré la situation

Hugo Vetlesen n’est pas le seul non-titulaire à faire preuve de cette attitude. "C’est aussi le cas pour Hugo ou pour un Gustaf Nilsson. On remarque qu’ils veulent, eux aussi, emmener l’équipe vers la victoire." Nicky Hayen se dit également satisfait de la manière dont Vetlesen a réagi à toute la situation : "Au final, il a plutôt bien géré. Vous savez très bien que les joueurs ne sont jamais contents lorsqu’ils sont sur le banc ou qu’ils ne reçoivent pas d’occasions."

Tout le monde veut évidemment être sur le terrain en tant que footballeur. "Le conseil que nous leur donnons toujours, c’est de continuer à travailler très dur pour eux-mêmes. Afin qu’ils puissent saisir chaque chance qui se présente à eux. Il a bien suivi ce conseil", glisse le coach en complimentant Hugo Vetlesen.