OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

C'est officiel, Víctor Vázquez, ancien joueur du FC Barcelone et du Club de Bruges, met un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

Âgé de 38 ans, le Catalan a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce vendredi matin. "Le moment est arrivé de clore cette étape en tant que joueur, qui m’a permis de découvrir qui je suis et de quoi je suis capable," avance l'ancien Blauw en Zwart.

"Je pars reconnaissant pour chacune des expériences et des souvenirs inoubliables que ce sport m’a permis de vivre. Je veux remercier tous ceux qui ont marché à mes côtés : ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, les supporters…," poursuit-il.

Un long parcours

Avant de conclure : "Ce furent 20 années remplies d’émotion, de dévouement et de passion." Formé au FC Barcelone, l'Espagnol avait évolué en professionnel sous les couleurs catalanes où il a disputé pas moins de 140 matchs avec l'équipe B, mais seulement trois avec la A. En 2011, il a signé au Club de Bruges, club qui l’a vu se révéler au plus haut niveau.

Il est resté en terre brugeoise jusqu'en 2016 avant de finalement s'envoler pour le Mexique au CD Cruz Azul (2016-2017), puis pour le Canada au Toronto FC (2017-2018). En 2019, il a rejoint le Qatar en signant au Al-Arabi SC puis au Umm Salal SC. En 2020, il est revenu en Belgique, au KAS Eupen, club lié au Qatar. Il n'a cependant presque pas joué avec les Pandas.

En 2021, il est revenu en Amérique. Il a évolué pour la première fois sous les couleurs d'une formation des États-Unis, le Los Angeles Galaxy. Envrion deux années après sa signature là-bas, il est revenu à Toronto, où il a disputé 77 rencontres avant de finir sa carrière en Inde, au East Bengal FC.