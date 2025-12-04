"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges

"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges
Photo: © photonews

Silvio Proto s'est exprimé avant le tirage au sort de la Belgique pour la Coupe du monde 2026. L'ancien Diable Rouge se montre très clair.

Le consultant ne veut pas parler de groupe de la mort, pour lui la Belgique ne doit avoir peur de personne : "Si tu n'es pas capable de passer ce premier tour, honnêtement, il ne vaut mieux pas y aller. Tu ne dois craindre personne."

En 2022, la Belgique avait été éliminée en phase de groupe. Avec un groupe composé du Canada, du Maroc et de la Croatie, les Diables Rouges s'étaient loupés. "Au Qatar, c'était une désillusion. C'était un flop en se faisant éliminer par le Maroc et la Croatie," souligne Silvio Proto dans l'émission Dans le vestiaire diffusée par RTL Sports.

Respecter ses adversaires

Silvio Proto précise qu'il ne faut quand même pas sous-estimer ses adversaires : "Avec l'équipe qu'on a on ne peut pas dire qu'on ne peut pas passer. On doit respecter tout le monde, mais on doit être capable de sortir sans craindre quelqu'un. Donc quel que soit le tirage tu dois passer."

Le groupe de la Belgique sera connu ce vendredi. L'événement du tirage au sort débutera officiellement à 18h00 (heure belge) à Washington DC.

Les Diables Rouges figurent dans le pot 1. La Belgique tirera donc au sort une équipe des pots 2, 3 et 4. Des adversaires comme la Norvège, le Sénégal ou encore le Maroc pourraient être notamment tirés au sort.

Commentaire
Silvio Proto

