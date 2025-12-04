Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

Le match a mal commencé pour Anderlecht contre Genk, avec la blessure de Ludwig Augustinsson après moins d'un quart d'heure de jeu.

Anderlecht affronte ce jeudi soir le KRC Genk en Coupe de Belgique. Les Bruxellois veulent poursuivre leur parcours, mais devront éliminer le sixième de Pro League pour y arriver.

Le match avait bien commencé, avec deux équipes prêtes à jouer vers l’avant. Mais Anderlecht et Besnik Hasi ont dû encaisser un premier coup dur pendant cette recontre.

Hasi pourrait perdre Ludwig Augustinsson pour un moment

Après douze minutes de jeu, Ludwig Augustinsson s’est arrêté en se tenant le pied droit. Pourtant, il n'a fait aucun mouvement inhabituel.

Le Suédois a reçu quelques soins sur la pelouse, mais il n’a pas pu continuer la rencontre. Après un quart d’heure, Moussa N’Diaye a pris sa place. Pour Hasi, c’est un nouveau souci défensif, juste après la blessure de Marco Kana.

Lire aussi… LIVE : Genk pousse pour faire 2-0, Coosemans s'impose devant Karetsas›N’Diaye peut dépanner sans problème, mais les choix commencent à se réduire derrière. Maamar pourrait jouer à ce poste, même s’il a très peu de temps de jeu cette saison.