Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !

Christian Benteke a annoncé son départ de D.C. United, où il aura disputé exactement 100 matchs. Mais le Diable Rouge n'en a pas fini avec le football pour autant.

Il n'y a pas si longtemps, Christian Benteke (35 ans) déclarait qu'il espérait encore jouer quelques années au football - "pas cinq ou six ans, mais quelques années", précisait le buteur passé par Liverpool, Crystal Palace ou encore Aston Villa. Moins d'un mois plus tard, Benteke annonçait son départ de D.C. United.

Après trois années passées en MLS et 100 matchs disputés pour le club de Washington (49 buts), Benteke s'en va donc sur une dernière saison réussie (25 matchs, 9 buts), et peut porter son regard sur le futur. Un futur qui pourrait s'écrire... en Jupiler Pro League.

Benteke de retour en Jupiler Pro League ?

En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato belge, Christian Benteke n'écarterait pas de revenir là où tout a commencé, treize ans après avoir quitté le KRC Genk pour Aston Villa.

🇧🇪 EXCL- Christian Benteke considering a return in Jupiler Pro League!



🌎🇺🇸 The striker wants to stay in Rudi Garcia’s radar & boost his chances for World Cup 26.



🔄 Anderlecht have made contact in recent days, while Club Brugge’s also monitoring the situation.



More to follow… pic.twitter.com/pnhlcRGYBx — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) December 3, 2025

Tavolieri cite même déjà deux clubs, et non des moindres. En effet, le RSC Anderlecht aurait d'ores et déjà contacté le joueur ces derniers jours, tandis que le Club de Bruges suivrait avec attention la situation. L'objectif de Benteke est clair : revenir dans le viseur de Rudi Garcia.

Ces dernières années, et notamment depuis l'arrivée de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges, Christian Benteke n'a en effet eu de cesse d'affirmer qu'il gardait la sélection dans un coin de sa tête.

On le sait, le RSC Anderlecht manque d'un "vrai" n°9 depuis le départ de Kasper Dolberg. Mihajlo Cvetkovic occupe ce rôle depuis plusieurs semaines, après que Luis Vazquez ait déçu en début de saison. Mais dans l'optique des Playoffs et afin de réellement aller titiller le duo de tête, renforcer quelques postes clef cet été n'est pas exclu...