Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

Tony Bloom est visé par une plainte l'accusant d'avoir pris part à un réseau de paris illégaux, malgré son statut de dirigeant de clubs professionnels.

Depuis plusieurs années, Tony Bloom s’est forgé l’image d’un patron capable de faire grandir ses clubs. Brighton s’installe solidement en Premier League et l’Union Saint-Gilloise a décroché le titre en Pro League après plusieurs saisons frustrantes. Le club bruxellois s’est offert le PSV et Galatasaray en Ligue des champions.

Le début des gros problèmes ?

Mais derrière ces succès, une affaire beaucoup moins flatteuse a émergé. Selon le Times, une plainte déposée à Londres vise Bloom et évoque l’existence d’un important système de paris illégaux lié au football.

Les documents parlent de 600 millions de livres circulant via des comptes à l’étranger, laissant penser à une organisation structurée et discrète.

Bloom possède depuis longtemps des activités dans le secteur des paris sportifs. La Fédération anglaise lui avait accordé une dérogation pour continuer à exploiter sa société de conseil, Starlizard.

Selon la plainte relayée par le Times, plusieurs intermédiaires auraient été utilisés pour éviter que son nom n’apparaisse.