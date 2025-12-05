Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky Cup

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky Cup
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Belgique a eu lieu très tard dans la nuit à la Cegeka Arena. Découvrez les rencontres.

Le tirage au sort de la Coupe de Belgique a eu lieu ce jeudi soir et a dévoilé les affiches des quarts de finale. Les huit équipes encore en course savent quel adversaire elles devront affronter pour atteindre les demi-finales.

Le tirage

Charleroi recevra le Club de Bruges dans un match qui s’annonce intense, l’Union Saint-Gilloise se déplacera sur le terrain de Dender, le petit poucet de la compétition. L'Antwerp devra se méfier de La Louvière.

Anderlecht, qualifié en prolongation contre Genk, héritera de La Gantoise. L'ancien coach du Standard, Ivan Leko, devra aligner ses meilleurs éléments. Anderlecht est sur une série de 6 victoires.

Le tirage a dessiné le tableau des demi-finales. Le gagnant d’Anderlecht - La Gantoise affrontera celui d’Antwerp - La Louvière pour une place en finale.

Dans l’autre partie du tableau, le vainqueur du duel Charleroi - Bruges croisera le fer avec le gagnant de Dender - Union lors d’une double confrontation.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

18:40
"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

11:20
3
Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

09:30
Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

23:00
Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

23:10
Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

22:27
1
Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

22:40
Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

22:21
Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

21:20
Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

21:00
4
Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

21:40
Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille Analyse

Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille

19:20
"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

19:40
Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

22:00
"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

18:20
DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

20:00
La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

20:40
Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

20:20
"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

18:00
Nicky Hayen salue la détermination d'un joueur du Club Bruges qui remet les pendules à l'heure

Nicky Hayen salue la détermination d'un joueur du Club Bruges qui remet les pendules à l'heure

16:40
"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges

"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges

19:00
L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

15:40
Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

15:00
1
Les supporters du RFC Liège mis à l'honneur pour leur fair-play

Les supporters du RFC Liège mis à l'honneur pour leur fair-play

17:30
Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale Analyse

Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale

11:40
Après la qualification, un nouveau gros coup de boost pour l'Antwerp ? Ce jeudi sera crucial au Bosuil

Après la qualification, un nouveau gros coup de boost pour l'Antwerp ? Ce jeudi sera crucial au Bosuil

12:20
Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

17:00
1
L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht" Réaction

L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht"

13:40
"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard Interview

"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard

15:23
Le Standard, Gand, Anderlecht et l'Union tirent la sonnette d'alarme : la réforme du championnat menacée ?

Le Standard, Gand, Anderlecht et l'Union tirent la sonnette d'alarme : la réforme du championnat menacée ?

16:10
Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle Interview

Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle

14:40
"C'est normal" : Rik De Mil réagit au communiqué des Storm Ultras

"C'est normal" : Rik De Mil réagit au communiqué des Storm Ultras

13:20
"Il n'y a rien de fait" : Thomas Meunier évoque la Coupe du monde 2026

"Il n'y a rien de fait" : Thomas Meunier évoque la Coupe du monde 2026

16:00
Brandon Mechele agacé par les critiques sur le Club de Bruges : "Ici, c'est la crise à chaque défaite"

Brandon Mechele agacé par les critiques sur le Club de Bruges : "Ici, c'est la crise à chaque défaite"

13:00
Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

12:20
"Il faut nous voir comme on est" : Arthur Theate fait passer un message à la presse avant le Mondial 2026

"Il faut nous voir comme on est" : Arthur Theate fait passer un message à la presse avant le Mondial 2026

14:20
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved