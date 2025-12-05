Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky Cup

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Belgique a eu lieu très tard dans la nuit à la Cegeka Arena. Découvrez les rencontres.

Le tirage au sort de la Coupe de Belgique a eu lieu ce jeudi soir et a dévoilé les affiches des quarts de finale. Les huit équipes encore en course savent quel adversaire elles devront affronter pour atteindre les demi-finales.

Le tirage

Charleroi recevra le Club de Bruges dans un match qui s’annonce intense, l’Union Saint-Gilloise se déplacera sur le terrain de Dender, le petit poucet de la compétition. L'Antwerp devra se méfier de La Louvière.

Anderlecht, qualifié en prolongation contre Genk, héritera de La Gantoise. L'ancien coach du Standard, Ivan Leko, devra aligner ses meilleurs éléments. Anderlecht est sur une série de 6 victoires.

Le tirage a dessiné le tableau des demi-finales. Le gagnant d’Anderlecht - La Gantoise affrontera celui d’Antwerp - La Louvière pour une place en finale.

Dans l’autre partie du tableau, le vainqueur du duel Charleroi - Bruges croisera le fer avec le gagnant de Dender - Union lors d’une double confrontation.