Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !
Photo: © photonews
Deviens fan de AC Milan! 732

L'AC Milan, qui n'est déjà pas qualifié en Coupe d'Europe, vient de se faire éliminer par la Lazio en huitième de finale de la Coupe d'Italie ce jeudi soir.

Alexis Saelemaekers et ses coéquipiers se sont inclinés sur le score de 1-0 face à la Lazio Rome. Mattia Zaccagni a planté le seul et unique but de la rencontre à la 80e minute de jeu.

Le Diable Rouge était titulaire. Il a joué une grosse soixantaine de minutes avant de se faire remplacer par Christopher Nkunku. Malheureusement pour lui, il a donc assisté depuis le banc à l'élimination de son équipe.

L'AC Milan pourra désormais pleinement se concentrer sur le championnat. Les Milanais n'étant pas qualifiés en Coupe d'Europe cette année, il ne leur reste plus que le championnat comme compétition principale. 

Leader de Serie A

En Serie A, tout se passe pour le mieux pour les hommes de Massimiliano Allegri. Ils sont leaders à égalité avec le Napoli après treize journées de championnat. L'Inter et la Roma suivent avec une unité de moins.

Les Rossoneri n'ont pas de match programmé ce weekend. Il faudra attendre lundi prochain pour les voir à nouveau à l'œuvre. Ils se déplaceront dans le stade du Torino, actuelle treizième équipe au classement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Alexis Saelemaekers

Plus de news

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

11:20
Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

11:00
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

10:40
"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

10:20
OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

10:00
La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais" Réaction

La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"

09:20
🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

09:01
Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht" Réaction

Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht"

08:20
Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

08:40
"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

08:00
Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

07:40
"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

07:23
Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

07:00
Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

06:40
Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

06:20
Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

23:10
Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre" Réaction

Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre"

05:00
2
Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

23:00
Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

22:27
1
Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

22:40
Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

22:21
Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

22:00
Va-t-il prolonger son contrat à l'AC Milan ? La décision d'Alexis Saelemaekers est prise

Va-t-il prolonger son contrat à l'AC Milan ? La décision d'Alexis Saelemaekers est prise

04/12
Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

21:00
5
Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

21:40
Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

21:20
La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

20:40
Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

20:20
DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

20:00
1
Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille Analyse

Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille

19:20
"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

19:40
"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges

"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges

19:00
Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

18:40
Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky Cup

Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky Cup

00:33
2
"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

18:20
"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 14
Sassuolo Sassuolo 06/12 Fiorentina Fiorentina
Inter Inter 06/12 Como Como
Hellas Verona Hellas Verona 06/12 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 07/12 Lecce Lecce
Cagliari Cagliari 07/12 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 07/12 Bologna Bologna
Napoli Napoli 07/12 Juventus Juventus
Pisa Pisa 08/12 Parma Parma
Udinese Udinese 08/12 Genoa Genoa
Torino Torino 08/12 AC Milan AC Milan
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved