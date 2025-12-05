Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

L'AC Milan, qui n'est déjà pas qualifié en Coupe d'Europe, vient de se faire éliminer par la Lazio en huitième de finale de la Coupe d'Italie ce jeudi soir.

Alexis Saelemaekers et ses coéquipiers se sont inclinés sur le score de 1-0 face à la Lazio Rome. Mattia Zaccagni a planté le seul et unique but de la rencontre à la 80e minute de jeu.

Le Diable Rouge était titulaire. Il a joué une grosse soixantaine de minutes avant de se faire remplacer par Christopher Nkunku. Malheureusement pour lui, il a donc assisté depuis le banc à l'élimination de son équipe.

L'AC Milan pourra désormais pleinement se concentrer sur le championnat. Les Milanais n'étant pas qualifiés en Coupe d'Europe cette année, il ne leur reste plus que le championnat comme compétition principale.

Leader de Serie A

En Serie A, tout se passe pour le mieux pour les hommes de Massimiliano Allegri. Ils sont leaders à égalité avec le Napoli après treize journées de championnat. L'Inter et la Roma suivent avec une unité de moins.

Les Rossoneri n'ont pas de match programmé ce weekend. Il faudra attendre lundi prochain pour les voir à nouveau à l'œuvre. Ils se déplaceront dans le stade du Torino, actuelle treizième équipe au classement.