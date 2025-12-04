Analyse Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille

Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille
Photo: © photonews

Adem Zorgane a encore été très important dans le réveil de l'Union contre Zulte Waregem hier soir. Mais il partira sans doute bientôt à la Coupe d'Afrique des Nations.

L'Algérie n'a pas encore dévoilé sa liste pour la CAN, mais Adem Zorgane en fera plus que probablement partie. Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise a été repris lors des deux derniers rassemblements et évolue à un très haut niveau ces dernières semaines.

Zorgane a montré en Ligue des Champions que l'intensité et l'exigence de la crème du football européen ne lui faisaient pas peur. Son volume de jeu fait un bien fou à l'Union. Hier, sa première mi-temps assez discrète n'était pas étrangère au début de match hésitant de l'équipe. L'ancien Carolo n'a pourtant pas compté ses efforts pour se démarquer au coeur du jeu et sur l'aile droite, mais Zulte Waregem a bien coupé les lignes de passe.

Une importance croissante dans le jeu

En deuxième mi-temps, c'est lui qui a pris les choses en main par ses passes tranchantes et ses récupérations hautes. Zorgane apparaît pour l'instant indispensable. Il faudra pourtant bientôt composer sans lui : les clubs sont tenus de mettre à disposition leurs internationaux retenus pour la CAN à partir du 15 décembre. Il manquera donc les deux derniers matchs de championnat de 2025. Selon le parcours de l'Algérie, il faudra aussi surveiller sa disponibilité pour la reprise.

Mais David Hubert n'est pas inquiet : "Je n'aime pas pointer un joueur en particulier, mais c'est sûr qu'Adem joue à un très haut niveau, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Mais Rob (Schoofs) a aussi fait un très bon match, il a eu un positionnement très intelligent et beaucoup de justesse".

Lire aussi… "Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'UnionL'Union a souvent dû se réinventer ces dernières saisons. Rob Schoofs est parmi ceux qui seront sans doute appelés à prendre le lead dans le jeu : "Adem est très important mais on a un bon noyau. C'est un cliché, mais c'est vrai : on aura besoin de tout le monde". 

