Konstantínos Karetsas a choisi il y a quelque temps l'équipe nationale grecque. Là-bas, il peut d'emblée devenir un joueur important pour son pays. Pourtant, les Diables Rouges étaient aussi une option.

Konstantínos Karetsas devrait, dans les prochains mois ou les prochaines années, réaliser un transfert majeur. Tout le monde en est désormais conscient. Marc Degryse estime d’ailleurs qu’il vaut déjà "trente millions d’euros".

Karetsas une grande perte pour les Diables Rouges ?

Le jeune Grec aurait pu devenir Diable Rouge et a porté les couleurs des équipes de jeunes belges, mais il a récemment choisi la sélection grecque. Une décision qui représente une vraie perte pour l’équipe nationale belge, selon plusieurs consultants.

Frank Boeckx choisit ses mots, mais reste catégorique : "Kos est quelque chose de très spécial. Le fait qu’il ait choisi la Grèce est la plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Doit-il encore gagner en volume ?

Marc Degryse réagit immédiatement : "Fink l’a longtemps ménagé et cela me donne l’impression qu’à Genk, on sent encore que son corps doit mûrir. Dans les grands matchs et avec l’enchaînement des rencontres, il doit encore prendre un peu de volume."

À Karetsas, dans les prochaines années, de montrer qu'il peut gagner en puissance et, ainsi, laisser une empreinte encore plus marquante sur le KRC Genk, sur un éventuel club étranger de haut niveau et sur la sélection grecque.