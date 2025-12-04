DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

DAZN a arrêté son contrat et ne paie plus, ce qui met la diffusion du football belge en danger. Le gouvernement rassure les fans.

Tout le monde est au courant du chaos qui entoure la diffusion du football belge. DAZN a rompu le contrat de manière unilatérale, ne paie plus les clubs, mais continue de percevoir l’argent de ses abonnés.

Cette situation ajoute encore plus d’incertitude. DAZN diffuse les matchs pour l’instant, mais comme la plateforme ne paie plus, cette situation n’est pas viable pour les clubs ni pour la Pro League.

Et la situation pourrait se dégrader. Que se passera-t-il si DAZN décide du jour au lendemain d’arrêter ? Est-ce qu’on pourra regarder les matchs ?

D’autres chaînes pourront filmer si DAZN se retire

La ministre des Médias, Cieltje Van Achter, tient à rassurer les supporters sur un point : si DAZN cesse ses diffusions, d’autres médias auront le droit de fournir des résumés.

Selon Het Nieuwsblad, la VRT et DPG Media ont pris contact pour étudier la possibilité de filmer elles-mêmes les images afin de les utiliser dans leurs journaux télévisés.

"Le décret médias garantit le droit à une courte information. Si DAZN n’exerce plus ses droits, d’autres diffuseurs peuvent réaliser leurs propres images. C’est une garantie importante pour les fans de football et pour la qualité de notre couverture de l’actualité", explique la ministre Van Achter.