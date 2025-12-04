Né à Bruxelles et formé en Belgique, ce binational n'hésite pas : "Je veux jouer avec le Maroc"

Ces derniers mois, de nombreux joueurs formés en Belgique ont décidé de porter les couleurs d'une autre sélection nationale. C'est aussi le cas de Moncef Zekri, né à Bruxelles, qui n'a cependant jamais joué pour un autre pays que le Maroc.

La République démocratique du Congo a sélectionné huit joueurs formés en Belgique pour la Coupe d'Afrique des Nations. Konstantinos Karetsas (Grèce), Bilal El Khannouss (Maroc) et d'autres ont aussi décidé de tourner le dos aux Diables Rouges.

Moins connu du grand public, Moncef Zekri figure également dans cette liste. Jeune latéral gauche (17 ans) évoluant à Malines, il a pris part à onze rencontres de Jupiler Pro League depuis le début de la saison et réussit son entrée en matière chez les professionnels.

Né à Bruxelles et passé par les centres de formation d'OHL et de Saint-Trond avant d'atterrir à Malines, il a cependant toujours joué pour l'équipe nationale marocaine chez les jeunes, au contraire d'autres joueurs ayant d'abord porté les couleurs de la Belgique avant de changer de nationalité sportive.

Moncef Zekri n'a jamais pensé porter les couleurs de la Belgique

Titulaire à la Coupe du monde U17 avec le Maroc, qui s'est incliné en 1/4 de finale face au Brésil, il a toujours voulu jouer pour les Lions de l'Atlas, comme il l'a déclaré dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Je veux participer à la Coupe du monde avec le Maroc cet été. C'est mon plus grand rêve. J'en ai déjà parlé avec le sélectionneur national."

"Jouer pour la Belgique n'est pas une option pour moi. Ils n'étaient pas intéressés et ma décision est prise. Je suis heureux et fier avec le Maroc. C'est mon pays. J'adore le football là-bas et le fanatisme des supporters. Tout le monde aime le football et les joueurs. Cela me donne encore plus envie de jouer pour ce pays", a-t-il conclu.